Il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale-Farnesina e il Ministero dell'Economia e delle Finanze hanno indetto due bandi di concorso pubblico, per l'inserimento di alcune unità di personale in funzione di assistenti-segretari in gestione degli eventi, logistica, sicurezza e finanza e in qualità di dirigente, da dislocare nelle proprie sedi di lavoro sparse sul territorio italiano ed estero.

Bando di Concorso a novembre

L'Istituzione BEREC Ufficio dell’Organismo dei regolatori europei delle comunicazioni elettroniche collocato a Riga (Lettonia) invita a manifestare interesse per la posizione aperta destinata agli assistants-secretaries in event management, logistics, security and finance (agenti contrattuali del gruppo di funzioni II). La durata dell'incarico è di tre anni con la possibilità di estensione.

I titoli di studio e i requisiti richiesti sono i seguenti:

diploma di scuola secondaria superiore;

esperienza professionale minima di tre anni;

competenza del sistema di lavoro, delle norme e dei processi delle agenzie dell'UE e/o degli enti dell'Unione Europea;

essere a conoscenza dell'assistenza amministrativa relativa ai bandi di gara, gestione di fascicoli finanziari o assistenza negli audit;

capacità di Ares e ulteriori strumenti di management dei documenti;

essere preparati nell'organizzazione di eventi, inclusi incontri, corsi di formazione o seminari;

cittadinanza europea;

diritto elettorale attivo;

essere a norma con il servizio di leva;

idoneità fisica all'impiego;

padronanza di una delle lingue ufficiali dell'UE e la comprensione di una seconda lingua dell'UE;

ottime abilità informatiche.

La domanda di ammissione con incluso il proprio curriculum vitae possibilmente stilato usufruendo del formato CV Europass e preferibilmente compilato in lingua inglese, va inoltrata tramite email all'indirizzo: recruiting @ berec.europa.eu entro le ore 12:00 (mezzogiorno) orario di Riga (11:00 orario dell'Europa Centrale) di lunedì 4 novembre 2019.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Offerte Di Lavoro Concorsi Pubblici

Altre posizioni aperte a ottobre

Il MEF ha attivato un procedimento selettivo di interpello per l'introduzione di ulteriori figure con l'incarico dirigenziale di livello non generale di dirigente dell'ufficio VI della direzione del personale del dipartimento dell'amministrazione generale del personale e dei servizi. I titoli universitari e i requisiti di partecipazione sono i successivi:

laurea in giurisprudenza;

abilitazione professionale;

conoscenza della normativa, anche di fonte contrattuale, in disciplina di rapporto lavorativo alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, con particolare attenzione in riferimento agli enti inerenti allo stato giuridico del personale;

esperienza in materia di implementazione di criteri innovativi legati alla conduzione delle risorse umane;

esperienza professionale e fluente comprensione delle direttive di settore, anche in relazione al sistema delle incompatibilità, come pure in materia di approvazione a ruoli extraistituzionali;

esperienza professionale nella stesura di trattati regolamentati e documenti amministrativi generali.

I concorrenti devono inoltrare la domanda di adesione con sistema telematico alla casella di posta elettronica certificata PEC: capodipartimento-dag @ pec.mef.gov.it oppure istanze.dirigenti.dag @ mef.gov.it entro venerdì 25 ottobre 2019.