Casting ancora aperti per la ricerca di attori, attrici e comparse per realizzare un teaser prodotto da Polyedric Visions con la regia di Lavinia Andreini. Il video verrà poi presentato nel corso di LuccaComics&Games.

Sono inoltre tuttora in corso le selezioni di concorrenti per un programma televisivo dal titolo Il cuoco perfetto.

Lucca a Fumetti - Misteri e Leggende

Per la realizzazione del teaser di 'Lucca a Fumetti - Misteri e Leggende', prodotto da Polyedric Visions con l'associazione Città a Matita e diretto da Lavinia Andreini, si selezionano attori, attrici e comparse.

Le riprese del video verranno poi effettuate a Lucca nel corso del mese di ottobre e il teaser sarà presentato nell'ambito di 'LuccaComics&Games edizione 2019'.

Nello specifico, la richiesta in questione è indirizzata verso uomini e donne di età compresa tra 18 e 60 anni e ragazzini (solo maschi) tra 10 e 15 anni come comparse. Si cercano inoltre attori e attrici tra 18 e 50 anni. Gli interessati a proporre la propria candidatura devono inviare, entro e non oltre le ore 12 di giovedì 3 ottobre, i propri dati personali (comprensivi di data di nascita e città di residenza) e di contatto, allegando due fotografie (in primo piano e a figura intera) e il proprio curriculum artistico, al seguente indirizzo di posta elettronica: polyedricvisions@ gmail.com, inserendo nell'oggetto 'Casting Lucca a Fumetti'.

Per i candidati minorenni, la spedizione va effettuata da un genitore o dal relativo tutore legale, allegando alla documentazione indicata anche la fotocopia del documento di identità di uno dei due genitori o di chi ne fa le veci.

Il cuoco perfetto

Per la terza edizione del programma televisivo Il Cuoco Perfetto sono aperte le selezioni di 16 concorrenti. Possono partecipare maggiorenni appassionati di cucina e desiderosi di mettersi in gioco, compresi quanti hanno già preso parte alle selezioni delle precedenti edizioni del programma o che, pur ammessi alle relative sfide, sono poi stati subito eliminati.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Offerte Di Lavoro

La trasmissione, un vero e proprio talent ideato da Nello Fochetti e in onda su 12 TV Parma, ha tre 'giudici': Marco Parizzi, chef stellato, Fabio Romani, punto di riferimento della tradizione gastronomica di Parma, e Maria Amalia Anedda, che si classificò terza alla prima edizione di Top Chef Italia.

Gli interessati devono inviare dati personali, riferimenti di contatto e indicazioni sulla propria attività professionale, a questo indirizzo di posta elettronica: casting@ tvparma.it o, tramite whatsapp, al seguente numero telefonico: 379/1432821.

Le postazioni per le riprese verranno allestite nella galleria del centro commerciale EUROSIA (Via Traversetolo) a Parma.