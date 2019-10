Casting tuttora aperti per la realizzazione di un nuovo programma televisivo le cui riprese verranno effettuate in Maremma e che andrà poi in onda su Sky. Sono, inoltre, aperte le selezioni per realizzare un importante musical dedicato al grande musicista e cantante Renato Carosone che verrà poi proposto in alcuni importanti teatri partenopei.

Un programma Sky

Per la realizzazione di un nuovo programma televisivo, che andrà poi in onda sui canali di Sky, sono attualmente in corso le selezioni finalizzate alla ricerca di cabarettisti (imitatori, comici, barzellettieri, trasformisti), sia di livello professionistico che dilettanti.

Si tratta di un nuovo format televisivo prodotto da RM Production con la giuria che valuterà i candidati che sarà presieduta proprio dalla manager di tale casa di produzione, Isabella Stasi, affiancata da altri esperti del settore. I casting in questione si svolgeranno lunedì 28 e martedì 29 ottobre a Grosseto presso la Fortezza Medicea. Gli interessati a proporsi e a ricevere ulteriori informazioni e dettagli devono far riferimento a uno dei seguenti indirizzi di posta elettronica: roipaisa68@gmail.com e m.diviesti@libero.it. Le riprese del programma televisivo verranno poi effettuate in Maremma.

Un musical

Per la realizzazione del musical dal titolo Carosone - L'Americano di Napoli, sono attualmente aperte le selezioni per la ricerca di ballerini e ballerine. Lo spettacolo musicale verrà poi messo in scena nell'ambito della primavera del prossimo anno a Napoli, per l'esattezza dal 20 al 29 marzo presso il Teatro Augusteo e dal 2 al 5 aprile al Teatro Trianon Viviani. Il musical, scritto da Federico Vacalebre, noto biografo del grande musicista e cantante, verrà prodotto da Gestione Attività Teatrali con il sostegno del Trianon Viviani.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Offerte Di Lavoro

In particolare, la richiesta è indirizzata verso ballerine ('maruzzelle'), ben inserite nel contesto immaginario degli anni cinquanta del secolo scorso, e danzatori che sprigionino un notevole fascino retrò e che siano al tempo stesso in possesso di rilevanti abilità nei vari settori del ritmo contemporaneo. Gli interessati a proporre la propria candidatura devono inviare quanto prima dati personali, riferimenti di contatto e curriculum artistico-professionale, al seguente indirizzo di posta elettronica: produzione.carosonemusical@gmail.com.

Le selezioni si svolgeranno poi, esclusivamente su convocazione, sotto la supervisione del noto coreografo Ferdinando Arenella presso il Teatro Augusteo e il Teatro Trianon Viviani. Il musical sarà diretto dal regista Nello Mascia e nel cast troveremo Andrea Sannino, Giovanni Imparato e Claudio Letizia.