Il Ministero della Giustizia ha bandito nei giorni scorsi un concorso - pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'8 ottobre - per 616 nuovi operatori giudiziari, che saranno assunti in diverse regioni d'Italia, undici per l'esattezza, vale a dire Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Piemonte, Puglia, Toscana e Veneto.

Potranno prendere parte a questa selezione pubblica tutti colori i quali sono in possesso del diploma di scuola secondaria di primo grado e che risultano iscritti al Centro dell'impiego della propria zona.

I 1232 ammessi, ovvero un numero pari al doppio dei posti a disposizione, dovranno superare un colloquio e una prova di idoneità, consistente nel riordino di fascicoli cartacei e nell'utilizzo dei comuni sistemi informatici. Dove sono a disposizione questi posti?

Tutti i posti città per città

Nella sede dell'amministrazione centrale di Roma saranno assunti 29 nuovi operatori giudiziari, mentre nell'ambito del distretto della capitale ci saranno altre 92 assunzioni.

Sessantaquattro posti sono a disposizione sempre nella capitale, 2 a Cassino, 7 a Frosinone, 17 a Latina, 3 a Tivoli, 2 a Velletri e 3 a Viterbo. Per quanto riguarda il distretto di Ancona ci sono 24 posti in tutto: otto ad Ancona, 3 ad Ascoli, 4 a Fermo, Macerata e Pesaro, uno solo a Camerino. A Bari saranno assunti 15 operatori giudiziari, sette a Foggia e quattro a Trani. Venti i posti disponibili a Bologna, cinque a Rimini, 4 a Modena, 2 a Reggio Emilia e uno a Ferrara, Forlì, Parma e Ravenna.

Anche a Brescia ci saranno delle assunzioni, sono 23 i posti a disposizione. Dodici quelli a Bergamo, uno solo a Cremona.

Molto numerose saranno le possibilità lavorative nel distretto di Milano. Ben 68 i posti disponibili proprio nella città meneghina, 12 a Busto Arsizio e Pavia, 9 a Lodi e Monza, 7 a Varese, 4 a Como e Lecco, uno solo a Sondrio. Quattordici i posti disponibili a Genova, uno a Imperia e Savona in Liguria.

Assunzioni previste anche in Toscana, dove a Firenze saranno assunti 8 nuovi operatori giudiziari, uno a Lucca, Prato e Siena. Per quanto riguarda la Calabria ci sono 17 posti nel distretto di Catanzaro. 11 nel capoluogo, due a Castrovillari, Crotone e Paola. A Reggio Calabria sono 22 i posti, 5 a Locri e 8 a Palmi. Nel distretto di Torino, ci sono 9 posti nella città della Mole, 5 ad Aosta, 4 a Novara, 2 a Cuneo, Vercelli e Asti, uno a Ivrea e Mondovì.

In quello di Venezia invece 13 nuovi assunti nella città lagunare, 6 a Padova, 3 a Verona e Vicenza, 1 a Belluno e Treviso.

Nel distretto di Napoli 49 posti a disposizione nella città del Vesuvio, 3 a Napoli Nord e Benevento. Sei posti da occupare a Nola, 9 a Torre Annunziata, 13 a Santa Maria Capua Vetere, uno solo a Avellino, Capri e Caserta. Sempre in Campania troveranno lavoro 18 persone a Salerno, 3 a Nocera Inferiore e Vallo della Lucania.