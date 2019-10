Casting attualmente aperti e curati da Cineworld Roma, finalizzati alla ricerca di figure attoriali (per piccoli ruoli e come figuranti speciali), per la realizzazione di una fiction importante per la televisione. Sono inoltre tuttora in corso le selezioni di figure varie, sia di adulti che di minorenni, per la realizzazione di una serie interessante destinata al web e correlata alle attività della Nuova Accademia di Belle Arti di Milano.

Cineworld Roma

Selezioni in corso, da parte di Cineworld Roma, per la ricerca di attori (esclusivamente uomini) di età compresa tra 50 e 60 anni per la copertura di piccoli ruoli attoriali e come figuranti speciali, nell'ambito della realizzazione di una fiction televisiva importante. Le riprese verranno poi effettuate nel corso del prossimo mese di novembre. Gli interessati a presentare la propria personale candidatura devono inviare dati (sia personali che di contatto), alcune fotografie e varie indicazioni concernenti le proprie precedenti esperienze di carattere recitativo (dal momento che si cercano solamente figure attoriali) tramite WhatsApp al seguente numero di telefono: 349/3118517.

Per reperire ulteriori informazioni e dettagli è comunque consigliabile visionare previamente la pagina ufficiale Facebook di Cineworld Roma, peraltro alquanto utile anche al fine di restare sistematicamente aggiornati su nuove richieste di selezioni quanto in ambito televisivo che cinematografico.

Nuova Accademia di Belle Arti

Per la realizzazione di una interessante serie di produzione indipendente e destinata al web sono attualmente in corso le selezioni finalizzate alla ricerca di alcune importanti figure, in connessione alla nota quanto prestigiosa istituzione accademica NABA di Milano.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Serie TV Offerte Di Lavoro

La richiesta in questione è attualmente indirizzata nei confronti di un adulto, di età compresa tra 45 e 50 anni, e di tre bambini e una bambina, tutti tra 10 e 14 anni. Le selezioni in questione si svolgeranno a Milano il 12 e il 13 novembre presso la Nuova Accademia di Belle Arti (NABA), a Via C. Darwin, 20, in entrambi i giorni a partire dalle ore 14 per concludersi alle ore 17:30. Quanti sono interessati a proporre la propria candidatura, devono inviare quanto prima dati personali, riferimenti di contatto, curriculum artistico-professionale e, se possibile, uno showreel correlato a precedenti esperienze recitative nel settore, al seguente indirizzo di posta elettronica: blackjuice.produzione@gmail.com.

Si precisa che per i minorenni la candidatura deve essere tassativamente inoltrata a cura di almeno uno dei genitori o da chi ne fa le veci.