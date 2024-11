Negli episodi di Beautiful in onda dal 2 al 7 dicembre, Liam non avrà alcuna intenzione di perdonare Hope, nonostante i ripetuti inviti di R.J. e Wyatt di dare una seconda possibilità al suo matrimonio. La giovane Logan, intanto, confesserà a Thomas di provare una forte attrazione per lui: i due finiranno a letto, lasciandosi andare alla passione.

Deacon e Sheila invece si riproporranno di tornare insieme, non appena la donna finirà di scontare la sua pena.

Liam è determinato a divorziare da Hope

Steffy confesserà a Thomas che tutti sono a conoscenza che è stata Hope a baciarlo.

Il giovane Forrester sarà desideroso di confrontarsi con l'uomo, ma sua sorella glielo sconsiglierà. Intanto, Wyatt incontrerà Liam negli uffici della Spencer Publications e gli chiederà come si comporterà con la moglie. Il figlio maggiore di Bill risponderà di non avere cambiato idea e di volere divorziare, visto che Hope non è più la donna che ha amato per tanto tempo. Non sortiranno alcun effetto, quindi, i consigli del fratello di non prendere scelte affrettate.

Nel frattempo, Steffy rifletterà sui baci datole da Liam [VIDEO] e sul fatto che ha subito messo in chiaro le cose con lui, ma i suoi pensieri saranno interrotti dall'arrivo di Finnegan. La ragazza spiegherà al marito come Thomas si sia preso le colpe di ogni cosa, il tutto mentre Hope si troverà proprio in compagnia del figlio di Ridge, al quale dirà di volere stare al suo fianco e gli esternerà la convinzione che Liam è tornato a mostrare interesse per Steffy.

Hope si sente in colpa verso Liam

Deacon andrà in prigione a fare visita a Sheila, la quale si mostrerà contenta di vederlo e, allo stesso tempo, pentita delle azioni che ha compiuto. Entrambi si riproporranno di stare insieme non appena l'anziana Carter finirà di scontare la sua pena. Inoltre, sia Wyatt che R.J. esorteranno Liam a dare un'altra possibilità al suo matrimonio, ma il rampollo Spencer non ce la farà a dimenticare che è stato tradito con la persona che più odia.

Nel frattempo, Hope dirà a Thomas di sentirsi in colpa verso il marito, ma che è giunto il momento di non ignorare più i sentimenti che ha per lui. La giovane Logan bacerà il designer, il quale però la fermerà. A questo punto, la figlia di Brooke gli farà presente che l'attrazione nei suoi confronti è più forte di ogni cosa.

Intanto Ridge, Katie e Carter saranno certi che alla fine i coniugi Spencer si riappacificheranno, ma i 3 non saranno a conoscenza che, proprio in quel frangente, Hope e Thomas si troveranno insieme abbracciati a letto.

Riepilogo delle puntate precedenti

Negli episodi in onda nelle settimane precedenti, Liam ha accusato Hope di non averlo mai ascoltato quando le ha ripetutamente detto di fare attenzione a Thomas. Per tale motivo, Spencer si è mostrato determinato a chiedere il divorzio.

Brooke, invece, si è preoccupata per la figlia e si è sentita in colpa per non essere stata un grande esempio per lei, mentre Liam, in preda alla disperazione, ha dato un bacio a Steffy, la quale però lo ha invitato a non farlo mai più.