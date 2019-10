L'associazione umanitaria italiana Emergency ricerca personale laureato da inserire in qualità di psicologo per il programma Italia, di mediatore culturale (con una determinata esperienza maturata nel settore socio sanitario o in organizzazioni private o pubbliche) e di odontoiatra da collocare nell'ambulatorio di Marghera. Le regioni coinvolte dalla ricerca sono l'Abruzzo, le Marche e il Veneto. Nessuna delle posizioni ad oggetto, al momento, prevede una scadenza della possibilità di candidarsi.

Posizioni aperte

Emergency seleziona profili esperti in qualità di psicologo programma Italia laureato in psicologia con la specializzazione in psicoterapia, EMDR e/o master in psicologia dell'emergenza e l'iscrizione all'albo professionale. Diviene un plus il domicilio nelle province di Teramo, Ascoli e L'Aquila. Il contratto è di tre mesi con l'eventualità di rinnovo: viene in particolare richiesta una cooperazione a tempo pieno dal lunedì al venerdì.

Lo stipendio lordo mensile ammonta a 2000 euro. Lo psicologo/a dovrà collaborare con un infermiere e avrà l'incarico di esercitare per una prima richiesta di aiuto psicologico in base alla psychological first aid-pfa: la figura dovrà essere in grado di gestire coloro che soffrono di scompensi psichiatrici, di disturbi psicopatologici e di supportare a livello psico-educativo i nuclei familiari e i docenti delle scuole.

Si assumono con un contratto di collaborazione retribuito dai tre ai sei mesi con la possibilità di estendere il rapporto di Lavoro sino a dodici mesi anche figure qualificate con il ruolo di mediatore culturale in possesso della laurea triennale o magistrale, meglio ancora se in scienze sociali o economiche o diploma di qualifica professionale. Inoltre, si gradisce una certa esperienza maturata nel settore socio sanitario o in organizzazioni private o pubbliche che coinvolgono soggetti bisognosi o migranti.

È importante possedere la padronanza oltre che della lingua italiana almeno di altre due lingue straniere tra queste: inglese, francese, arabo, rumeno e cinese. Il mediatore culturale opererà sul territorio italiano.

Infine troviamo una posizione rivolta a personale altamente preparato con il mandato di odontoiatra da disporre nell'ambulatorio di Marghera. Il candidato ideale è laureato in odontoiatria, ha un'esperienza di lavoro di almeno otto anni come odontoiatra e diviene di preferenza la comprensione di almeno una lingua straniera tra l'inglese e il francese.

Come candidarsi

La candidatura va effettuata direttamente sul sito online ufficiale di ''Emergency'' nell'area > lavora con noi > selezionando il profilo di interesse. Si fa presente che tali selezioni non indicano nessuna data di scadenza.

Conosciamo Emergency

Emergency è un'associazione umanitaria italiana istituita a Milano il 15 maggio del 1994. Nell'anno 1998 è stata identificata giuridicamente come organizzazione non lucrativa di utilità sociale (ONLUS), nel 1999 come organizzazione non governativa (ONG) e dal 2006 è divenuta partner ufficiale del Dipartimento dell'informazione pubblica delle Nazioni Unite.

Gli scopi annunciati da Emergency sono proporre operazioni chirurgiche e cure mediche senza compenso in vari Stati europei compresa l'Italia con l'intento di assicurare a tutti il diritto di essere curati approvato anche dalla Costituzione.