L'ente nazionale idrocarburi Eni, il gruppo Api e Total E&P Italia ricercano personale diplomato e laureato da inserire nelle aree di lavoro collocate nelle regioni del Lazio, della Lombardia, della Basilicata e dello Stato del Messico in nord America.

Offerte di Lavoro a novembre

L'Eni seleziona profili in qualità di logistics engineer (ingegnere della logistica) da accogliere nella sede di Villahermosa in grado di sostenere il gestore della logistica nell'attuazione dei servizi assegnati, di supportare le attività di pianificazione e di bilancio per il dipartimento logistico e di proporre soluzioni logistiche in ambito delle materie di logistica.

Si assumono con un contratto lavorativo a tempo indeterminato soggetti in funzione di esperto attività di internal auditing (controllo interno) da collocare nella zona occupazionale di San Donato Milanese, in possesso della laurea magistrale in ingegneria, economia, giurisprudenza, lauree scientifiche e tecniche.

Infine, si ricercano figure esperte con il ruolo di digital marketing-performance specialist (digital marketing-specialista delle prestazioni) da disporre sempre in località San Donato Milanese.

Ai candidati viene richiesta la laurea magistrale in marketing, informatica o cultura pari. La domanda di ammissione deve essere effettuata direttamente sul portale internet ufficiale di ''Eni'' entro domenica 17 novembre 2019.

Posizioni ricercate

Il gruppo Api seleziona giovani laureati in materie economiche o ingegneria e risorse commerciali con una certa esperienza. Inoltre, si gradisce la padronanza della lingua inglese e una specifica competenza degli applicativi informatici.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Offerte Di Lavoro Concorsi Pubblici

È necessario essere disponibili ad eseguire spostamenti su tutto il territorio nazionale.

Oltre a ciò, Api S.p.A. ha attivato delle opportunità di stage curricolare nella direzione dell'amministrazione finanza e controllo che garantisce criteri e servizi amministrativi dei punti vendita automatizzati del canale retail e nella direzione commerciale che si occupa della conduzione degli apparati automat o autostradali di Roma.

I candidati ideali stanno per acquisire la laurea magistrale o un master post lauream, hanno un'età al di sotto dei 30 anni e risiedono a Roma. Inoltre, diviene un plus la conoscenza di SAP e una fluente comprensione della lingua inglese. La domanda di partecipazione va inoltrata direttamente sull'apposito form > lavora con noi accessibile sulla pagina online ufficiale di ''Api''.

Total E&P Italia assume con un contratto a tempo indeterminato personale con l'incarico di capoturno di produzione con il diploma o la laurea di 1° livello, con il patentino conduttore di caldaie e generatori a vapore, con un'esperienza che va dagli otto ai dieci anni nel campo oil & gas, con competenze da operatore di sala di controllo e nella gestione dei turni e una buona conoscenza della lingua inglese.

L'azienda ricerca sempre a tempo indeterminato anche soggetti con la mansione di operatore senior di sala controllo in possesso della qualifica di perito o laurea triennale, con un'esperienza minima di cinque anni nel ramo oil &gas e due anni come operatore di sala controllo e il patentino conduttore di caldaie e generatori a vapore. Anche in questo caso, si richiede la padronanza dell'inglese. Le zone di lavoro si trovano a Corleto Perticara in provincia di Potenza centro olio di Tempa Rossa.

La candidatura, previa registrazione, va fatta direttamente sul sito web ufficiale di ''Total E&P Italia''.