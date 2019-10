La Gazzetta Ufficiale n. 79 del 04-10-2019 ha pubblicato per un Comune di San Marcello Piteglio, Azienda Socio Sanitaria Territoriale e Aziende Sanitarie Provinciali, vari bandi di concorso pubblico, per l'accoglimento di diverse unità di personale in funzione di farmacista, infermiere e operatore socio sanitario Oss, da impiegare mediante i propri organismi disposti sul territorio nazionale.

Bandi di concorso a novembre

Il comune di San Marcello Piteglio in provincia di Pistoia (Toscana) ha dato il via ad una selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di 2 posizioni in qualità di farmacista, cat.

D, da inquadrare con un contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato, in possesso dei seguenti titoli di studio e requisiti:

diploma di laurea in farmacia o chimica e tecnologia farmaceutica;

iscrizione all'albo dei farmacisti;

possedere la patente di guida di tipo B;

essere a norma con il servizio militare.

Gli aspiranti possono aderire a tale concorso entro le ore 12:00 di lunedì 4 novembre 2019.

Per reperire ulteriori informazioni è possibile chiamare l'ufficio del personale al numero di telefono: 0573 69048/0573 69014 o inoltrare un'email alla casella PEC: luana.nesti @ comunesanmarcellopiteglio.it.

L'Azienda Socio Sanitaria Territoriale del Garda di Desenzano del Garda in provincia di Brescia (Lombardia) ha promulgato un bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione di figure con la carica di dirigente farmacista, da regolarizzare con un rapporto lavorativo a tempo indeterminato, disciplina di farmacia ospedaliera.

I titoli di istruzione e i requisiti di accesso sono i successivi:

laurea in farmacia o in chimica e tecnologie farmaceutiche;

specializzazione nella materia oggetto del concorso;

essere iscritti all'albo dell'ordine dei farmacisti.

I concorrenti devono presentare la domanda di ammissione entro lunedì 4 novembre 2019. La sopraindicata procedura di selezione è visibile sul ''Bollettino Ufficiale Regione Lombardia-BURL n. 36 del 4 settembre 2019''.

Altre ricerche in atto

L'Azienda Sanitaria Provinciale di Palermo (Sicilia) ha promosso una mobilità regionale ed interregionale, per titoli e colloquio, per il conferimento di numerosi posti per le aziende del bacino della Sicilia occidentale e contestuale indizione del concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'immissione a tempo indeterminato full time, delle posizioni per le quali il procedimento di mobilità dia esito negativo in tutto o in parte.

Tale bando implica 532 collocazioni per infermieri e 236 occupazioni per operatori socio sanitari OSS. Per reperire ulteriori indicazioni al riguardo contattare la pagina web ufficiale ''ASP di Palermo'' nella sezione > concorsi. Il termine per la presentazione delle domande avviene lunedì 4 novembre 2019.

L'Azienda Sanitaria Provinciale di Catania (Sicilia) ha attivato una mobilità volontaria regionale ed interregionale, per titoli e colloquio e contestuale indizione del concorso pubblico, per l'inserimento di numerose ubicazioni con il ruolo di collaboratore professionale sanitario infermiere, cat.

D e operatore socio sanitario, cat. Bs, per il bacino Sicilia orientale. La presentazione della domanda deve avvenire entro le ore 23:59:59 di lunedì 4 novembre 2019. Per ottenere maggiori delucidazioni interpellare l'U.O.C. risorse umane, azienda sanitaria provinciale, via S. Maria La Grande n. 5, Catania, al numero telefonico: 095/2540335-095/2540330-095/2540258 ossia mediante posta elettronica certificata PEC: ufficiomobilita @ pec.aspct.it o ufficioconcorsi @ pec.aspct.it.