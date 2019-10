La Banca d'Italia e la Banca Europea hanno indetto ulteriori bandi di concorso pubblico, per l'assegnazione di alcune borse di ricerca, per lo svolgimento di tirocini di dottorato e per l'inserimento di vari profili esperti, da disporre nelle sedi di lavoro situate sul territorio italiano ed estero.

La Banca d'Italia mette a concorso 4 borse di ricerca destinate a giovani economisti con interesse ed esperienze nel settore della ricerca economica applicata e delle sue implicazioni di politica economica, nei successivi campi:

per l'ambito macroeconomics (macroeconomia), monetary economics (economia monetaria), monetary policy (politica monetaria), financial and credit markets and the macroeconomy (mercati finanziari e creditizi e macroeconomia), viene conferita una borsa di ricerca;

per il ramo financial economics (economia finanziaria), banks (banche), financial institutions and markets (finanziario istituzioni e mercati), financial stability (stabilità finanziaria), macroprudential policy (macroprudenziale politica), viene assegnata una borsa di ricerca;

per il settore international economics and finance (economia e finanze internazionali), trade (commercio), viene destinata una borsa di ricerca;