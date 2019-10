La Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 79 del 04-10-2019 ha emanato nuovi bandi di concorso pubblico, per Azienda Sanitaria Locale, Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico, Alma Mater Studiorum e Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, per il reclutamento di ulteriori risorse professionali con il ruolo di biologo, ricercatore e tecnologo, da collocare tramite le proprie strutture situate in alcune province e regioni d'Italia.

Bandi di Concorso a novembre

L'Azienda Sanitaria Locale Roma 3 di Roma (Lazio) ha promosso un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 2 posti con l'incarico di dirigente biologo, disciplina di patologia clinica e biochimica clinica, da assumere con un contratto di lavoro a tempo indeterminato full time, mediante il P.O.U. ''G.B. Grassi-C.P.O dell'Azienda U.S.L., in possesso dei consecutivi titoli universitari e requisiti:

diploma di laurea in scienze biologiche;

specializzazione in patologia clinica e biochimica clinica;

essere iscritti all'albo professionale.

La domanda di assunzione deve essere presentata entro le ore 12:00 di lunedì 4 novembre 2019.

L'Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico ''Saverio De Bellis'' di Castellana Grotte in provincia di Bari (Puglia) ha indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'inserimento di figure con la mansione di dirigente biologo, disciplina di igiene degli alimenti e della nutrizione. La domanda di ammissione deve pervenire entro lunedì 4 novembre 2019. Gli aspiranti possono reperire maggiori dettagli in merito rivolgendosi all'U.O.C. Gestione risorse umane.

Altre posizioni aperte

L'Alma Mater Studiorum-Università di Bologna (Emilia Romagna) ha proclamato una procedura di selezione di valutazione comparativa, per titoli e discussione pubblica, per l'arruolamento di unità di personale in qualità di ricercatore a tempo determinato full time, per il dipartimento di scienze biologiche, geologiche e ambientali. I titoli di studio e i requisiti di accesso sono i seguenti:

dottorato di ricerca acquisito in Italia o all'estero.

La domanda di partecipazione deve giungere entro le ore 12:00 di venerdì 8 novembre 2019.

L'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) ha attivato un concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'immissione a tempo indeterminato di soggetti in funzione di tecnologo di III livello, da assegnare presso la sezione di Roma 2. È possibile presentare la propria candidatura tramite l'indirizzo di posta elettronica certificata PEC: concorsi @ pec. ingv. it entro lunedì 4 novembre 2019.

Il suddetto bando verrà pubblicato integralmente sul portale online ''Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia-INGV''.