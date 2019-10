La Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 81 dell'11 ottobre 2019 ha diffuso per il Comune di Cattolica, Unione Comuni Modenesi Area Nord di Mirandola e Azienda Socio Sanitaria Ligure 3 di Genova diversi bandi di concorso pubblico, per l'assunzione di varie unità di personale in qualità di educatore nido infanzia, istruttore direttivo-coordinatore pedagogico e dirigente psicologo da disporre nei propri organismi situati sul territorio nazionale.

Bandi di Concorso a novembre

Il Comune di Cattolica in provincia di Rimini (Emilia Romagna) ha bandito una selezione pubblica, per esami e probabile preselezione, per l'assegnazione di 2 posti in funzione di educatore nido d'infanzia, di categoria C1, da inquadrare con un contratto di lavoro a tempo indeterminato, tramite il servizio pubblica istruzione. La scadenza di tale bando di concorso avviene lunedì 11 novembre 2019.

Per reperire maggiori delucidazioni rivolgersi all'ufficio del personale del ''Comune di Cattolica'' chiamando il numero di telefono: 0541-966787/783 oppure inviando un'email alla casella: buschinianna @ cattolica. net o morosinilidia @ cattolica. net.

L'Unione Comuni Modenesi Area Nord di Mirandola in provincia di Modena (Emilia Romagna) ha indetto una selezione pubblica, mediante prova selettiva, per il conferimento di alta specializzazione di 1 posizione con l'incarico di istruttore direttivo-coordinatore pedagogico, di categoria D1, da regolarizzare con un rapporto lavorativo a tempo determinato e da collocare presso i servizi educativi 0-6, area nord.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Offerte Di Lavoro Concorsi Pubblici

Per essere ammessi al concorso è necessario essere in possesso dei successivi titoli di studio e requisiti:

diploma di laurea magistrale inerente alle classi socio-pedagogiche o socio-psicologiche (sia diploma di laurea vecchio ordinamento, sia laurea a ciclo unico oppure laurea specialistica nuovo ordinamento);

esperienza minima di tre anni in simile ruolo;

detenere la patente di guida di tipo B;

idoneità psicofisica;

cittadinanza italiana o europea;

diritto elettorale attivo.

La domanda di partecipazione deve essere inoltrata esclusivamente con sistema telematico entro le ore 12:00 di lunedì 11 novembre 2019.

Ulteriori posizioni aperte

L'Azienda Socio Sanitaria Ligure 3 di Genova conferisce l'incarico quinquennale della direzione della struttura complessa Ser.T, a profili con il compito di dirigente medico, area medica e delle specialità mediche, disciplina di psichiatria ossia per dirigente psicologo, settore di psicologia e disciplina di psicoterapia. I candidati per accedere al bando di concorso devono possedere i seguenti titoli di istruzione e requisiti:

diploma di laurea in medicina e chirurgia ossia diploma di laurea in psicologia;

iscrizione all'albo professionale di pertinenza;

conoscenza della lingua italiana;

cittadinanza italiana o europea;

diritto di voto attivo;

idoneità fisica.

La domanda di ammissione può essere presentata con una raccomandata con ricevuta di ritorno A.R.

o consegnata a mano o inviata con posta elettronica certificata PEC all'indirizzo: protocollo @ pec. asl3. liguria. it entro lunedì 11 novembre 2019. Il suddetto procedimento di selezione è visionabile sul ''Bollettino Ufficiale della Regione Liguria n. 40 del 2 ottobre 2019 (pagina 46)''.