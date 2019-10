La Gazzetta Ufficiale rende noto che è stato proclamato un concorso pubblico per l'assegnazione di una posizione di istruttore direttivo assistente sociale da regolarizzare con un contratto a tempo indeterminato e part time di ventisette ore a settimana per l'I.P.A.B. Veronesi DR. Germano di San Pietro in Cariano in provincia di Verona. Mentre, l'azienda pubblica di servizi alla persona Seneca Crevalcore in provincia di Bologna ha attivato una procedura di selezione per l'inserimento di trenta operatori socio sanitari, da inquadrare con un rapporto lavorativo a tempo pieno e indeterminato. Le domande di ammissione devono pervenire entro giovedì 28 novembre 2019.

Concorso per assistente sociale

Tale selezione richiede ai partecipanti il diploma di laurea triennale in scienze del servizio sociale o diploma universitario in servizio sociale o diploma di assistente sociale e l'abilitazione per l'esercizio della professione. Oltre a ciò, si gradisce la cittadinanza italiana o europea, la maggiore età, il diritto di voto attivo e l'idoneità psicofisica all'impiego.

Prove d'esame e come fare domanda

Il concorso in vigore stabilisce una prova scritta che potrebbe volgere in un tema o in un questionario a risposte multiple e/o libere riguardanti il diritto civile, l'ordinamento giuridico, assistenziale e sociale, la normativa nazionale e regionale sulle IPAB, conoscenza di diritto amministrativo e costituzionale, iter di accesso alle attività, accoglimento, spostamento di persone anziane, facoltà di accesso ai fascicoli amministrativi e tutela della privacy, regolamento sulla salvaguardia dei soggetti non indipendenti e pianificazione delle funzioni di accoglienza e segretariato sociale.

È previsto anche un test pratico che verte in un elaborato teorico e pratico sulle discipline d'esame specificate per la prova scritta e valutazione sulle competenze informatiche.

Infine, l'esame orale che tratta le materie del test scritto e pratico, la progettazione e management dei servizi sociali per anziani, i principi di psicologia sociale, psicologia, sociologia e psichiatria in base alle proposte didattiche della scuola per assistenti sociali.

L'istanza può essere recapitata a mano o spedita con una raccomandata con ricevuta di ritorno o trasmessa tramite posta elettronica certificata PEC all'indirizzo: info @ pec.ipabveronesi.it.

Selezione per OSS

Per aderire alla presente procedura selettiva è necessario essere in possesso del diploma di scuola secondaria di I grado e dell'attestato di qualifica professionale di operatore socio sanitario.

Non deve mancare una buona padronanza della lingua italiana, essere cittadino italiano o europeo, fruire dei diritti civili e politici, detenere l'idoneità psicofisica al lavoro richiesto, assenza di carichi pendenti e procedimenti penali in corso e possesso della patente di guida di tipo non inferiore alla B.

Tassa concorsuale e candidatura

La tassa da versare per le spese concorsuali ammonta a 10,00 euro.

La domanda di partecipazione deve giungere solo telematicamente utilizzando l'apposito modulo online raggiungibile al link: https:// www. asp-seneca.it/Utilita/Concorsi.