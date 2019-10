La Gazzetta Ufficiale ha reso noto che sono in corso tre bandi di concorso pubblico, di cui una selezione pubblica per la formazione di una graduatoria da impiegare per l'assegnazione di posti di farmacista da inquadrare con un contratto di lavoro a tempo determinato full time e/o part time per il comune di Limbiate e due avvisi pubblici, di cui uno per il conferimento del ruolo di direzione della struttura complessa farmacia ospedaliera e uno per l'attribuzione dell'incarico di direttore di struttura complessa farmacia territoriale per l'azienda provinciale di Enna. Il termine ultimo per la presentazione delle proprie candidature è giovedì 14 e giovedì 28 novembre 2019.

Selezione pubblica per farmacista

Il comune di Limbiate richiede ai candidati il possesso del diploma di laurea in farmacia o diploma C.T.F. (chimica tecnologica farmaceutica), dell'abilitazione all'esercizio della professione di farmacista e dell'iscrizione all'albo professionale dei farmacisti.

Ulteriori requisiti di accesso sono la cittadinanza italiana o europea, la maggiore età, l'idoneità fisica all'attività, la padronanza della lingua inglese, la patente di guida di tipo B, la competenza informatica e il diritto di voto attivo.

Tale selezione prevede una prova scritta che verte nella compilazione di un elaborato di quesiti a risposta aperta e/o multipla ed è volta ad accertare le competenze specifiche inerenti alla figura messa a concorso.

I concorrenti che hanno raggiunto una votazione di almeno 21/30 saranno ammessi al test orale che consiste in un colloquio che comporterà possibili precisazioni riguardanti l'attuazione del primo esame, in domande sui gruppi di materie della prova scritta. Anche per quanto concerne il test orale sarà ritenuto superato solo con un punteggio di almeno 21/30.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Offerte Di Lavoro Concorsi Pubblici

Domanda di ammissione

La domanda di ammissione con incluso il proprio curriculum vitae deve essere esibita solamente online tramite il portale istituzionale del comune di Limbiate. Per avere supporto nella compilazione dell'istanza disponibile tramite l'ufficio personale situato nella sede comunale di via Monte Bianco n. 2, è possibile interpellare l'ufficio mediante l'indirizzo e-mail: assunzioni @ comune.limbiate.mb.it.

Conferimento di incarichi per la farmacia ospedaliera e territoriale

L'azienda provinciale di Enna richiede ai partecipanti l'iscrizione all'albo dell'ordine dei farmacisti, l'attestato di formazione manageriale, un'anzianità di servizio di sette anni, di cui cinque anni nel settore di farmaceutica ospedaliera e territoriale.

Ovviamente è opportuno aver compiuto i 18 anni di età, avere la cittadinanza italiana o europea, godere dei diritti civili e politici, possedere una buona comprensione della lingua italiana e l'idoneità fisica alla mansione richiesta.

Inoltro istanza

La domanda di partecipazione con incluso il proprio curriculum vitae deve essere stilata in carta semplice a seconda del modulo allegato al presente avviso e spedita con una raccomandata A.R. oppure trasmessa tramite posta elettronica certificata all'indirizzo PEC: concorsi @ pec.asp.enna.it.