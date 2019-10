Sono da poco stati avviati nuovi concorsi pubblici per il conferimento di due posti di educatore prima infanzia per il comune di Bergamo, quattro collocazioni di coordinatore educativo per il comune di Brescia, una posizione di educatore per il comune di Treviso, ventitre incarichi di istruttore educativo scuole dell'infanzia e asili nido per il comune di Trieste, due ubicazioni di istruttore direttivo servizi socio educativi per il comune di Venezia e tre sistemazioni di educatore asilo nido per il comune di Vittorio Veneto.

I termini di presentazione delle varie domande hanno scadenze diversificate e collocate tra metà e fine novembre (per tutti i dettagli è opportuno consultare i bandi pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale).

Concorsi per scuole d'infanzia e asili nido

Il comune di Bergamo ha indetto un concorso pubblico per l'inserimento di due educatori prima infanzia da collocare alla direzione dei servizi sociali ed educativi, servizio asili nido comunali, per il triennio 2019/2021, da regolarizzare con un contratto a tempo indeterminato full time, di categoria C e posizione retributiva 1.

Il comune di Brescia ha bandito un concorso pubblico per l'immissione a tempo indeterminato di quattro coordinatori educativi di categoria D in possesso della laurea in scienze dell'educazione, scienze della formazione, formazione primaria e continua, filosofia, psicologia, pedagogia, programmazione e gestione dei servizi educativi e storia della scienza.

Il comune di Treviso ha proclamato una selezione pubblica per l'accoglimento a tempo pieno e indeterminato di un educatore di categoria C, da disporre nel servizio asili nido.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Offerte Di Lavoro Concorsi Pubblici

Il candidato ideale deve aver conseguito il diploma di vigilatrice d'infanzia o di puericultrice o di maestra d'asilo o di assistente per l'infanzia o di operatore dei servizi sociali, socio-psico-pedagogico o il diploma di assistente di comunità infantile o per tecnico dei servizi sociali o di dirigente di comunità o pedagogico sociale o delle scienze sociali o delle scienze umane o progetto Egeria o della comunicazione-opzione sociale o IPS.

In alternativa al diploma è necessario aver acquisito la laurea in pedagogia, scienze dell'educazione, scienze della formazione primaria e psicologia.

Il comune di Trieste ha promulgato una selezione pubblica per l'assunzione a tempo pieno e indeterminato di dodici istruttori educativi scuole d'infanzia di categoria C. Oltre a ciò, è in atto un'altra procedura selettiva per undici istruttori educativi, di cui un posto part time di 24 ore e dieci posti part time di 18 ore, a tempo indeterminato di categoria C, da adibire presso gli asili nido.

Il comune di Venezia ha istituito un concorso pubblico per l'introduzione di due istruttori direttivi servizi socio educativi di categoria D1, che risultino cittadini italiani o di uno Stato membro dell'UE, che abbiano raggiunto la maggiore età e con una buona padronanza della lingua italiana. Per ottenere maggiori indicazioni e/o domande contattare mediante posta elettronica certificata il seguente indirizzo PEC: ufficioconcorsi @ comune.venezia.it.

E concludiamo con il comune di Vittorio Veneto che ha promosso un concorso pubblico per l'assegnazione di tre posti di educatore asilo nido, categoria C, a tempo indeterminato, di cui un incarico a tempo pieno e due ubicazioni a tempo parziale di trenta e diciotto ore a settimana. Per reperire maggiori dettagli chiamare i numeri di telefono: 0438/569224-569222.

Le suddette procedure di selezione sono visionabili sulla Gazzetta Ufficiale 4° Serie Speciale-Concorsi ed Esami.