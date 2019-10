Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha pubblicato un bando di concorso per il conferimento di un posto di ormeggiatore-barcaiolo ai fini dell'iscrizione nel registro degli ormeggiatori del porto di Portoferraio in provincia di Livorno. Per partecipare a tale procedura selettiva è necessario essere in possesso della qualifica di capo barca per il traffico locale o superiore, a patto che autorizzi al comando dei mezzi nautici opportuni all'attuazione dell'attività.

Concorso pubblico per ormeggiatore

Tuttavia, per concorrere al bando viene richiesta l'iscrizione nella prima categoria della gente di mare, la patente di guida di tipo B, il possesso di una sana e forte costituzione fisica, risultare cittadino italiano o europeo, l'assenza di carichi pendenti o procedimenti penali, aver compiuto i 18 anni di età e non aver superato i 45 anni. Oltre a ciò, è fondamentale aver svolto due anni di navigazione in servizio di coperta su navi da diporto e/o navi mercantili e/o militari.

La commissione esaminatrice effettuerà con i candidati ammessi al concorso un esame pratico che consiste nella guida e manovra di un mezzo nautico con presa a bordo e 'abbozzatura' di cavi di ormeggio, da nave ferma e/o in moto, svolgimento di manovre di ormeggio e/o di disormeggio in banchina, ossia su piattaforme, isole, boe oceaniche, boe portuali e gavitelli, ovvero su pontili, briccole o pali, attuazione pratica e/o test teorico nel muovere la nave lungo banchina priva di rimorchiatori e priva di macchina nelle più differenti condizioni meteo marine e prova di lancio del sacchetto di ormeggio sia in senso orizzontale che in altezza.

Non deve mancare una certa competenza nell'utilizzo dei ganci e anelli da ormeggio, dei sistemi di massima per il disincaglio di ancore imbrogliate, la capacità di eseguire manovre essenziali per l'introduzione delle navi da bacino di carenaggio come quando la motobarca degli ormeggiatori sta davanti alla nave lungo tutta la vasca, abilità dei più importanti nodi marinareschi e operazioni di accostamento con la motobarca per recuperare una persona a mare.

I partecipanti che nell'esame pratico hanno acquisito una votazione non al di sotto di 32/45, possono sostenere un test teorico che verte nella conoscenza di tutte le principali direttive fondamentali per la navigazione. Tale prova teorica viene superata solo con un punteggio non inferiore a 9/15.

Invio istanza al concorso e info

La domanda di ammissione al bando deve essere compilata in carta semplice, sottoscritta dall'interessato e spedita con una raccomandata con ricevuta di ritorno o recapitata a mano, oppure trasmessa tramite posta elettronica certificata alla successiva casella PEC: cp-portoferraio @ pec.mit.gov.it entro giovedì 28 novembre 2019.

Per reperire altri dettagli contattare il portale online istituzionale della Guardia Costiera di Portoferraio.