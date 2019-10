Nuove ricerche in corso nel Gruppo delle Ferrovie dello Stato Italiane destinate ad un network operations center assistant (assistente di centro operativo di rete) in possesso del diploma tecnico e della laurea triennale nel settore digitale, della comunicazione, social, marketing e sistemi Ict e CRM, da assegnare nella sede di lavoro di Metropark S.p.A. di Roma.

Un'altra offerta è rivolta a quattro ingegneri gestionali con gli incarichi di uno specialista investimenti, un business planner (progettista di attività commerciale), un project controller (controllore di progetto) e uno specialista rendicontazione da disporre nella U.O.

piano di impresa, investimenti e controllo operativo presso le Ferrovie del sud est nell'area di Bari.

E per concludere l'ultima è riservata ad un capo reparto armamento con il diploma tecnico meglio ancora se ad indirizzo ambiente, territorio, costruzioni e geometra da inserire nell'area di Mercitalia S&T di Genova.

Requisiti per i profili ricercati

Il network operations center assistant deve possedere una specifica esperienza nella gestione della clientela e di call center inbound e nell'utilizzo di strumenti gestionali designati all'assistenza alla clientela da remoto.

Vengono richieste anche particolari competenze dei sistemi e dei processi di comunicazione e di CRM, capacità dei più importanti pacchetti software e di gestione dati come word, outlook ed excel e abilità dei procedimenti di divulgazione delle informazioni e assistenza al cliente. Naturalmente non devono mancare una certa propensione al risultato e intraprendenza e una determinata inclinazione al lavoro di squadra.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Offerte Di Lavoro Concorsi Pubblici

Mentre, gli ingegneri devono essere in possesso della laurea magistrale in ingegneria gestionale, di un'esperienza minima di due anni, un'eccellente abilità del pacchetto office e SAP, conoscenze delle normative riguardanti i fondi comunitari e una dettagliata preparazione dei processi di rendicontazione dei fondi regionali e nazionali. Tuttavia, diviene un plus detenere una propria comprensione del codice degli appalti e un'esperienza minima di due anni nel medesimo ruolo.

Anche in questo caso, i candidati devono avere ottime doti relazionali, predisposizione al lavoro di gruppo e abilità nell'esercitare su servizi progettuali ben programmati.

Invece, il capo reparto armamento deve avere una certa pratica del pacchetto office e windows, una buona conoscenza del programma SAP e un'esperienza maturata nella conduzione di commesse e di cantieri ferroviari o stradali ed edili.

Inoltro istanza e altre indicazioni

La domanda di partecipazione deve essere presentata direttamente sul portale istituzionale del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane nell'area > ricerche in corso entro domenica 10 novembre 2019 (per network operations center assistant e ingegneri) entro martedì 10 dicembre 2019 (per capo reparto armamento).

Tanto per farci un'idea di chi siano le società coinvolte in queste opportunità lavorative, partiamo subito con il dire che Metropark è un'azienda qualificata nel management e distribuzione delle attività di sosta anche con l'obiettivo di agevolare l'integrazione modale.

L'incarico ufficiale è quello di ottimizzare una risorsa strategica nel vincolo del percorso, pianificare e concretizzare zone di sosta per mezzi pubblici e privati a favore delle stazioni ferroviarie e cooperare per la loro accessibilità, facilitando la funzione delle stazioni come centro di intermodalità in una prospettiva integrata e accettabile.

Invece per quanto riguarda le Ferrovie del sud est è una società nata nell'anno 1931 in Puglia ed è attualmente un operatore di servizi di merci e di trasporto di persone su funivie, tranvie, autolinee, ferrovie e ulteriori veicoli. Tanto è vero che utilizza una rete ferroviaria con una linea di 474 km. ed è precisamente la rete più ampia del Paese, subito dopo le Ferrovie dello Stato Italiane.

Alla fine troviamo Mercitalia S&T che mediante il proprio organismo di formazione tecnico e professionale accreditato tramite l'Agenzia nazionale per la sicurezza ferroviaria, garantisce una scrupolosa e adeguata preparazione per gli operatori attraverso la tutela e l'incessante perfezionamento delle varie capacità.