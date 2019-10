Il Ministero della Difesa rende noto che sono stati banditi quattro concorsi per la nomina di 21 Ufficiali in servizio permanente nei Corpi della Marina Militare e nel Corpo delle Capitanerie di porto. Il primo concorso è stato indetto per la nomina di cinque sottotenenti di vascello del Corpo del Genio della Marina, di cui tre posti per la specialità armi navali e due per le specialità infrastrutturali.

Il secondo concorso è stato bandito per la nomina di quattro sottotenenti di vascello del Corpo Sanitario militare marittimo in funzione di medici, di cui tre posizioni per il reparto navale e uno per il reparto subacqueo. Il terzo concorso è stato attivato per la nomina di due sottotenenti di vascello del Corpo di Commissariato militare marittimo. Il quarto concorso è stato proclamato per la nomina di 10 sottotenenti di vascello del corpo delle capitanerie di porto, di cui sei collocazioni per laureati in giurisprudenza e quattro per laureati in Ingegneria di diverse classi di laurea.

Requisiti per il concorso per sottotenenti di vascello

Possono concorrere ad uno soltanto dei concorsi sopracitati i candidati di entrambi i sessi purché risultino avere la cittadinanza italiana, il diritto di voto elettorale attivo, non siano mai stati destituiti da una pubblica amministrazione, non siano stati dichiarati obiettori di coscienza e non abbiano carichi pendenti o procedimenti penali in corso.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Offerte Di Lavoro Concorsi Pubblici

Ciò nonostante, i partecipanti devono aver conseguito una delle lauree magistrali in ingegneria, sicurezza informatica, matematica, fisica, architettura, pianificazione territoriale urbanistica e ambientale, medicina e chirurgia, scienze dell'economia e giurisprudenza. Inoltre, viene richiesta l'abilitazione all'esercizio di una delle corrispondenti professioni come architetto, pianificatore territoriale, ingegnere civile e ambientale e medico chirurgo.

Prove d'esame, application e ulteriori informazioni

Ogni concorso è composto da due esami scritti, una valutazione dei titoli di merito, controlli psico-fisici e attitudinali, test di efficienza fisica, prova orale ed esame opzionale di lingua straniera. I concorrenti, se militari in attività, avranno la facoltà di godere della licenza straordinaria per gli esami, in compatibilità con le necessità di servizio, sino ad un massimo di 30 giorni.

La domanda di adesione previa registrazione deve essere redatta e inoltrata telematicamente entro giovedì 28 novembre 2019. I soggetti che partecipano a tale concorso hanno il diritto di accedere ai propri dati, di correggere, di perfezionare, di ultimare e di annullare i dati errati. Per visionare al meglio il vigente bando consultare la pagina istituzionale del Ministero della Difesa nella sezione > concorsi online.