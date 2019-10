La Gazzetta Ufficiale rende noto che sono in atto due concorsi pubblici per la copertura di un posto di dirigente psicologo presso l'azienda socio sanitaria territoriale di Mantova e un posto di dirigente medico di neuropsichiatria infantile tramite l'azienda sanitaria universitaria integrata di Udine. Il personale assunto verrà inquadrato con un contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato. La domanda di ammissione deve essere presentata entro giovedì 28 novembre 2019.

Concorso per dirigente psicologo

L'Asst di Mantova ha indetto un concorso pubblico per l'inserimento di un dirigente psicologo disciplina di psicologia o psicoterapia in possesso della laurea in psicologia, dell'iscrizione all'albo dell'ordine professionale degli psicologi e del diploma di specializzazione in psicologia o psicoterapia o ulteriore materia equipollente.

In aggiunta a ciò è essenziale possedere la cittadinanza italiana o la cittadinanza di uno dei Paesi membri dell'Unione Europea e avere l'idoneità fisica all'attività e agli incarichi richiesti dal presente procedimento selettivo.

Prove d'esame, tassa concorsuale e invio istanza

Il concorso in vigore prevede un esame scritto che verte in un programma di lavoro su di un caso psico-patologico introdotto dalla commissione sotto forma di storia psico-clinica scritta o di colloquio registrato e idee per gli interventi reputati essenziali o soluzione di quesiti a risposta sintetica relativi alla materia a concorso.

Dopodiché è stata decretata una prova pratica che consiste nell'esaminare un profilo, raccogliere l'anamnesi e iniziare un dibattito sul caso ossia dare una valutazione degli esiti di test diagnostici e diagnosi psicologica.

Il test pratico dovrà essere pure illustrato sinteticamente per iscritto.

Per quanto concerne l'esame orale tratterà le discipline riguardanti la materia oggetto nonché sulle funzioni relative all'attività da assegnare.

Tale bando stabilisce una tassa concorsuale di 10,33 euro non rimborsabili.

La domanda di partecipazione previa registrazione deve essere inoltrata tramite sistema telematico connettendosi sulla pagina istituzionale dell'azienda socio sanitaria territoriale di Mantova raggiungibile mediante il link: https:// asst-mantova.iscrizioneconcorsi.it. Da precisare che l'istanza deve essere trasmessa con un indirizzo di posta e-mail e non con la posta elettronica certificata PEC.

Bando per dirigente medico di neuropsichiatria infantile

L'azienda sanitaria universitaria integrata di Udine ha attivato un bando di concorso pubblico per il conferimento di un posto di dirigente medico di neuropsichiatria infantile possessore della laurea in medicina e chirurgia, dell'abilitazione all'esercizio della professione medico chirurgica, della specializzazione nella materia oggetto del concorso e dell'iscrizione all'albo dell'ordine professionale dei medici chirurghi.

Inoltre è importante detenere il diritto di voto elettorale attivo, la cittadinanza italiana o europea, la padronanza della lingua italiana e aver compiuto i 18 anni di età.

Tassa concorsuale, prove d'esame e istanza

La tassa concorsuale ammonta a 10,33 euro non rimborsabili.

Il concorso in atto determina un test scritto che comporta la relazione su un caso clinico simulato o su temi relativi alla materia oggetto o soluzione di una serie di domande a risposta sintetica attinente alla medesima disciplina.

In seguito è stato stabilito un esame pratico sui metodi e sulla manualità peculiari della materia a concorso. Mentre per le discipline che riguardano il settore chirurgico, vi sarà una prova che si svolgerà su cadavere o su materiale anatomico in sala autoptica. In ogni caso, il test pratico dovrà essere illustrato sinteticamente per iscritto.

Infine, l'esame orale verte sulle discipline collegate alla materia a concorso come pure sulle funzioni relative all'attività da assegnare.

La domanda di ammissione previa registrazione deve pervenire telematicamente mediante la pagina istituzionale accessibile tramite il link: https:// concorsi.aou.udine.it. I sopracitati concorsi sono rintracciabili sulla Gazzetta Ufficiale 4° Serie Speciale-Concorsi ed Esami.