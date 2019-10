Possibilità lavorative per gli educatori di prima infanzia e gli educatori di asilo nido o aspiranti tali. Il Comune di Bergamo, il Comune di Treviso e la Città Riva del Garda hanno infatti emanato nuovi Concorsi Pubblici per diverse posizioni professionali. I bandi prevedono assunzioni a tempo indeterminato. A seguire, le informazioni e requisiti.

Comune di Bergamo: copertura di due posti di educatore prima infanzia

È stato emanato dal Comune di Bergamo un concorso per esami, per l'assunzione di due posti di educatore prima infanzia a tempo indeterminato.

I vincitori del concorso verranno assegnati alla direzione servizi sociali ed educativi, servizio asili nido comunali. Per poter partecipare alla procedura concorsuale è necessario aver maturato: un Diploma di Laurea vecchio ordinamento in Scienze dell'Educazione o un altro titolo equipollente, tra cui una Laurea triennale classe L-39 in Servizio Sociale o una Laurea magistrale in Scienze Pedagogiche.

L'istanza dovrà essere presentata entro il 28 novembre prossimo, mediante l’iscrizione on-line, nel sito web istituzionale del Comune di Bergamo.Il testo integrale del bando di concorso è pubblicato, all'indirizzo: comune.bergamo.it sezione "bandi di concorso".

Selezioni pubbliche per educatori

Il Comune di Treviso ha indetto una selezione pubblica, per la copertura di un posto di educatore, a tempo pieno ed indeterminato, per il servizio asili nido.

I soggetti interessati alla selezione dovranno inviare la domanda di ammissione per via telematica, entro il 28 novembre 2019. Potranno presentare la propria candidatura quei candidati che alla data di scadenza del termine stabilito abbiano conseguito: un diploma di vigilatrice d'infanzia o di puericultrice o di maestra d'asilo; oppure un diploma di laurea in pedagogia, scienze dell'educazione o in psicologia (vecchio ordinamento).

Il testo del presente bando è reperibile, nel sito: comune.treviso.it - concorsi e selezioni in atto.

In Trentino Alto Adige, il Comune di Riva del Garda ha emanato un avviso di raccolta domande, per assunzioni nella figura professionale di educatore asilo nido a tempo indeterminato. Tra i requisiti specifici, gli aspiranti devono essere in possesso di: diploma di laurea in ambito pedagogico/educativo (Scienze dell'educazione e della formazione, Scienze pedagogiche).

Presentazione della domanda

La domanda dovrà essere consegnata, entro il 16 novembre tramite PEC, a mano o con raccomanda con ricevuta di ritorno, unitamente alla fotocopia semplice di un documento d'identità valido. Per ogni altra informazione si può scaricare il presente testo integrale, nel portale: comune.rivadelgarda.tn.it