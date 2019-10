Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha promosso un concorso per un architetto a Cagliari e le società Trenord e Italo hanno aperto a nuove selezioni, per l'assunzione di alcune unità di personale diplomato e laureato da assegnare presso le proprie strutture disposte nelle regioni della Sardegna, della Lombardia e del Lazio.

Bando di concorso a novembre

Il Mit ha avviato un interpello per l'attribuzione di un posto con la nomina di architetto per la progettazione conclusiva e operativa di direttore dei lavori e coordinatore della sicurezza in fase di pianificazione e di realizzazione, CSP e CSE di Cagliari per le attività di ristrutturazione delle facciate e per l'impermeabilizzazione della copertura dello stabile sede del TAR Sardegna e della delegazione del Governo per la regione Sardegna via Sassari n.

17. L'aspirante deve aver conseguito la laurea magistrale in architettura come pure l'abilitazione all'esercizio della professione e l'iscrizione all'albo professionale. La domanda di accessibilità con incluso il proprio curriculum vitae deve giungere alla segreteria del provveditore di tale ente entro le ore 23:59 di lunedì 4 novembre 2019. Per visionare in maniera dettagliata tale bando è opportuno connettersi sulla pagina internet ufficiale del ''Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti''.

Altre posizioni aperte

Trenord assume figure competenti con il compito di senior project manager (senior responsabile del progetto) in possesso della laurea in ingegneria informatica o materie simili, con un'esperienza minima di cinque anni con la carica di project manager IT, maturata su piattaforme di bigliettazione, e-commerce e diviene un plus in ambito della mobilità. Si gradisce la certificazione PMI o analoga e una fluente padronanza dell'inglese.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Offerte Di Lavoro Concorsi Pubblici

Si ricercano anche soggetti preparati con la nomina di referente cyber security (riferimento sicurezza cyber). Per questa offerta di lavoro si richiede la laurea in informatica o titolo analogo, un'esperienza minima di dieci anni nel settore della cybersecurity, di cui almeno cinque anni come responsabile dell'incarico. Tuttavia, è essenziale essere in possesso delle certificazioni nel campo certified security system professional (CISSP), certified information security manager (CISM) o equipollenti e conoscenza della tecnica investigativa forense per computer e congegni investigativi per attingere, esaminare e custodire prove elettroniche.

I candidati interessati possono inoltrare il proprio curriculum vitae tramite il seguente indirizzo email: selezione @ trenord.it. Per valutare al meglio le suddette opportunità lavorative collegarsi sul sito web ufficiale della ''Società Trenord''.

Italo ricerca profili qualificati in qualità di addetto alla pianificazione e programmazione operativa in possesso del diploma di perito informatico o della laurea in ingegneria dei trasporti, gestionale, informatica.

Inoltre, sono richieste ottime capacità informatiche nello specifico del pacchetto office e meglio ancora se in excel-access e eccellenti competenze tecniche come sintesi e segnalazione dati, analisi e attuazione dei sistemi informativi per la produzione. Naturalmente, non deve mancare una fluente padronanza della lingua inglese.

Si selezionano anche ulteriori risorse esperte con il ruolo di IFRS junior accountant (contabile junior IFRS) con la laurea in materie economiche e/o pari, la preparazione dei criteri di contabilità generale come ad esempio la partita doppia, la conoscenza basilare dei concetti di contabilità internazionale (IFRS-IAS) e una certa esperienza del pacchetto office.

Oltre a ciò, è necessario possedere una buona comprensione della lingua inglese e diviene un plus l'aver svolto mansioni per un decorso di quattro o sei mesi in società strutturate o di revisione.

Si fa presente che le aree di lavoro si trovano a Roma. La domanda di ammissione con allegato il proprio curriculum vitae deve essere presentata direttamente sul portale online ufficiale del ''Nuovo trasporto viaggiatori Italo'' seguendo il percorso > lavorare in Italo > posizioni aperte.