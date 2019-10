L'Università ''La Sapienza'', l'Università ''Iuav'', l'Università di Verona e l'Università Telematica Internazionale ''Uninettuno'' hanno indetto ulteriori bandi di concorso pubblico, per il reclutamento di varie unità di personale in qualità di professore di ruolo di I e di II fascia, da ubicare nei propri organismi situati in alcune regioni e province italiane.

Bandi di Concorso a novembre

L'Università ''La Sapienza'' di Roma (Lazio) ha proclamato una procedura di selezione per la chiamata di un professore di I fascia, da destinare presso il dipartimento di medicina interna e specialità mediche, facoltà di medicina e odontoiatria.

Per la valutazione di merito nel settore della propria completa produzione scientifica, possono essere selezionabili un numero massimo di pubblicazioni non superiore a sedici. Tuttavia, vengono richieste le pubblicazioni inerenti agli ultimi cinque anni, iniziando dal 1° gennaio del quinto anno antecedente all'anno di pubblicazione del bando. La domanda di partecipazione deve essere inoltrata con sistema telematico mediante la posta elettronica certificata PEC all'indirizzo: protocollosapienza @ cert.uniroma1.it entro domenica 17 novembre 2019.

Tale concorso è visionabile sul sito web ufficiale del ''Miur''.

L'Università ''Iuav'' di Venezia (Veneto) ha indetto una procedura di selezione per la chiamata di un professore di II fascia, da disporre tramite il design e progettazione tecnologica dell'architettura. Il numero massimo di pubblicazioni che si possono presentare sono equivalenti a dodici. I docenti devono essere in possesso di buone capacità linguistiche come la padronanza della lingua italiana e idoneità fisica all'impiego. La domanda di ammissione con incluso il proprio curriculum vitae deve giungere entro domenica 17 novembre 2019.

Posizioni aperte

L'Università di Verona (Veneto) ha promulgato una procedura di selezione per la chiamata di un professore di II fascia, da accogliere nell'ambito delle malattie dell'apparato cardiovascolare e malattie dell'apparato respiratorio del dipartimento di medicina. La domanda di assunzione deve pervenire entro domenica 17 novembre 2019. Il sopraindicato bando è reperibile sulla pagina online ufficiale del ''Miur'' e sul portale internet ufficiale dell'Unione Europea.

L'Università Telematica Internazionale ''Uninettuno'' di Roma ha bandito una procedura di selezione per la chiamata di un professore di ruolo di II fascia, da inserire nel settore di psicologia clinica e dinamica. Il numero di pubblicazioni da presentare sono dodici. Possono concorrere a tale concorso i docenti che posseggono i seguenti requisiti:

abilitazione scientifica nazionale;

idoneità fisica;

docenti in servizio tramite altri atenei nella fascia conforme a quella per la quale viene attivata la selezione;

esperti permanentemente impegnati all'estero in attività di ricerca o docenza a livello universitario in occupazioni di livello equivalente a quelle oggetto del bando.

La domanda di adesione deve essere inviata entro domenica 17 novembre 2019.

Si fa presente che tutti i concorsi sopracitati sono accessibili sulla ''GU n. 83 del 18-10-2019''.