Buone opportunità di lavoro per tutti coloro che aspirano ad iniziare una carriera nel gruppo Ferrovie dello Stato. Alcuni giorni fa, infatti, la nota società di trasporti ferroviari avrebbe aperto nuove candidature rivolte ai giovani che avranno la possibilità di inserirsi in un contesto lavorativo dinamico all'interno di una realtà solida.

I profili ricercati

Da alcuni giorni sono ripartiti i cosiddetti recruiting day, le giornate organizzative volte a conoscere i giovani che intendono avviare una carriera all'interno delle varie società controllate dal Gruppo FS tra cui Ferservizi, Trenitalia e Rete Ferroviaria Italiana.

I profili ricercati sono: HR Junior che si occuperanno di selezione, reclutamento e gestione del personale e saranno dislocati nelle sedi di Roma, Genova, Venezia e Milano; Specialisti Innovazione Commerciale per le sedi di Roma che, invece, dovranno supportare il Responsabile in analisi dati, in attività di mining, oltre ad elaborare diverse proposte di miglioramento e l'attivazione di iniziative alle Divisioni di Business.

Si ricercano, inoltre, giovani laureati in Elettronica, Elettrica, Meccanica ed Elettrotecnica per la posizione di Junior Specialisti di Manutenzione che, invece, si occuperanno della manutenzione del materiale e budgeting. La risorsa dovrà essere in grado di gestire anche nuovi contratti per la manutenzione e l'efficienza degli impianti. Tra le figure ricercate, anche addetti al Supporto Legale Territoriale che dovranno garantire un supporto legale presso il territorio di riferimento.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Offerte Di Lavoro Concorsi Pubblici

In particolare, la risorsa dovrà gestire i contenzioso immobiliare oltre a nuove attivazioni di contratti di locazione immobiliare. Inoltre, dovrà fornire un supporto nelle fasi negoziali e gestire le polizze assicurative stipulate dalle varie società del gruppo; per candidarsi a questa posizione, si dovrà essere in possesso di una laurea magistrale in Giurisprudenza ed una esperienza in aziende di medie e grandi dimensioni.

Candidature entro il 4 novembre

Tuttavia, il Gruppo Ferrovie dello Stato è costantemente alla ricerca di persone flessibili, dinamiche e orientate al lavoro in team, con un'ampia predisposizione al problem solving e orientamento al risultato. Tutti gli interessati, infatti, potranno inviare la candidatura soltanto per un offerta di lavoro entro e non oltre le ore 12:00 del 4 novembre 2019 e partecipare ad una prima procedura di selezione online.

Dopo aver superato le prove, infatti, i candidati saranno convocati per il Recruiting Day che si svolgeranno nei giorni 11 e 12 novembre, dove avranno modo di partecipare ad incontri conoscitivi per l'inserimento dei giovani nelle varie società del gruppo.