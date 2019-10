I quattordici mesi in cui il governo è stato sostenuto da una maggioranza formata da Lega e Movimento Cinque Stelle sono stati contraddistinti da un punto di convergenza assoluto tra due partiti profondamente eterogenei che spesso hanno manifestato apertamente la propria incompatibilità. Il riferimento va, naturalmente, alla necessità di superare la Legge Fornero. La riforma del sistema previdenziale, messa in atto durante il governo tecnico di Mario Monti e risalente al 2012, porta il nome dell'allora Ministro del Lavoro Elsa Fornero, spesso oggetto delle invettive di Matteo Salvini.

Da ospite dalla trasmissione di La 7 Tagadà si è offerta di spiegare all'ex numero uno del Viminale come funziona davvero un sistema previdenziale e che non può essere declassato a semplice giocattolo per politici. .

Quota 100 è stata partorito dal governo gialloverde

Quota 100 è la misura opzionale attraverso cui il governo sostenuto da Lega e Movimento Cinque Stelle ha provato a rendere più accessibile l'approdo alla pensione con paletti meno stringenti rispetto a quelli disposti dalla legge Fornero.

C'era attesa di sapere quale sarebbe stato il destino della misura con il cambio della guardia in seno all'esecutivo, ma le prime parole del Ministro dell'Economia Gualtieri e del Ministro del Lavoro hanno sottolineato come ci sia intenzione di lasciare in vigore Quota 100. Quota 100 non è mai stata una misura apprezzata da Elsa Fornero che ha comunque posto l'accento sulla necessità di farla quantomeno andare ad esaurimento nel 2021. Salvini, invece, ha detto che se qualcuno vorrà cancellarla dovrà passare sul suo cadavere.

Fornero pronta a duello con Salvini

Questo, però, non è che l'ennesimo punto di dissidio tra i due che, al momento, non si sono mai scontrati apertamente in un confronto diretto in tv. "Io - ha rivelato Elsa Fornero - ho sempre evitato un confronto diretto con Salvini. Mi è stato chiesto varie volte, perché penso che lui è abituato a colpi bassi, mentre io non sono capace". Tuttavia, per la prima volta, la professoressa apre alla possibilità che il duello, quantomeno dialettico, possa diventare realtà.

"Prima o poi - ha detto - lo accetterò e proverò a spiegargli cosa è un sistema pensionistico".

La Fornero che, naturalmente, è un tecnico della materia, lancia una frecciata a chi specula sulle Pensioni per acquisire consenso. "Un sistema pensionistico - tuona - non è un giocattolo per politici". Poi rivela quella che, invece, è la sua definizione: "E' la casa di tutti gli italiani e va trattato con grande oculatezza".

Non resta adesso che scoprire quando e se questo confronto si verificherà.