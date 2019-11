Nuove Offerte di lavoro da parte di Ferrovie dello Stato che seleziona diplomati e laureati per assunzioni in diverse società del Gruppo FS. Le posizioni aperte possono essere consultate sulla piattaforma siv-recruiting.gruppofs.it che rappresenta il principale canale di selezione del personale utilizzato da Ferrovie dello Stato, unitamente ai periodici Recruiting Day, finalizzati ad incontri con giovani laureandi.

Vediamo di seguito quali sono nel dettaglio le posizioni attualmente disponibili nella sezione “Lavora con noi” del sito istituzionale di FS.

Assunzioni diplomati Ferrovie dello Stato

Le offerte di lavoro di Ferrovie dello Stato per candidati diplomati riguardano:

1 posto Network Operations Center Assistant presso Metropark spa, società del Gruppo FS specializzata nella gestione ed erogazione dei servizi di sosta per mezzi pubblici e privati a servizio delle stazioni ferroviarie. Ai candidati si richiede il possesso di un diploma tecnico o una laurea triennale nei settori digital, comunicazione, social, marketing e sistemi Ict e CRM, con precedente esperiana acquisita in ambito di gestione della clientela. Il candidato prescelto dovrà occuparsi di fornire assistenza telefonica alla clientela e della gestione dei reclami complessi in un’ottica di soddisfazione e la fidelizzazione dei clienti. Si offre un contratto a tempo indeterminato presso la sede di Roma. Le domande dovranno essere inviate attraverso il sito del gruppo FS entro la scadenza del 10 novembre 2019.

Ricerca laureati presso Ferrovie del Sud Est

Le assunzioni per laureati offerte d Ferrovie dello Stato riguardano in particolare 4 ingegneri gestionali per le seguenti posizioni:

1 Specialista Investimenti;

1 Business Planner;

1 Project Controller;

1 Specialista Rendicontazione.

Si richiede laurea magistrale in Ingegneria Gestionale, ottima conoscenza di Office e SAP e almeno due anni di esperienza nella posizione per la quale ci si candida.

Le domande dovranno essere inviate entro la scadenza del 10 novembre 2019 attraverso la sezione “Lavora con noi” del sito di Ferrovie dello Stato.