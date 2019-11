L'azienda leader in Italia Poltronesofà ricerca personale da formare presso l'università della stessa società in qualità di referente e venditore in possesso del diploma e della laurea, con una specifica esperienza nella vendita da assegnare nei negozi di Piacenza, Verona, Aosta, Arezzo e Salerno.

Mentre per la sede centrale di Forlì si selezionano profili in funzione di impiegato/a amministrativo/a retail laureato in economia, di impiegato ufficio commerciale possessore del diploma di laurea in francese e in inglese e di un sistemista informatico laureato in informatica.

Requisiti e stipendio per referente e venditore

I candidati ideali hanno una certa esperienza nell'assistenza e nella consulenza alla clientela del negozio, sanno gestire perfettamente il punto vendita di pertinenza, possiedono una capacità di base dei più importanti programmi informatici installati su tablet e uso della posta elettronica certificata PEC. Diviene un plus l'aver maturato in passato esperienze in ambito dell'arredamento. Il trattamento retributivo stabilisce un compenso fisso al mese più incentivi sulle vendite, con un inquadramento nel campo del commercio.

Qualifiche professionali per la zona di Forlì

L'impiegato/a amministrativo/a retail deve detenere una determinata esperienza minima di un anno in incarichi di amministrazione e al dettaglio, ottime competenze di progettazione e di problem solving, capacità di ascolto, dedizione, concretezza e intraprendenza.

All'impiegato ufficio commerciale si richiede un'eccellente conoscenza della lingua inglese e francese, una minima esperienza in mansioni simili, anche in settori differenti dall'arredamento, una forte capacità nell'utilizzo del pacchetto office, flessibilità, orientamento alla risoluzione dei problemi, qualità relazionali e organizzative.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Offerte Di Lavoro Concorsi Pubblici

Il sistemista informatico deve essere in grado di usare la piattaforma di virtualizzazione vmware e veeam, i sistemi operativi linux e windows, il database oracle, sql server e postgres, la mail server exchange e mdaemon. Tuttavia è fondamentale possedere una fluente comprensione della lingua inglese e diviene un plus la padronanza della lingua francese e/o olandese e/o tedesca. Potrebbero essere richieste trasferte di breve durata in Italia, in Belgio e in Svizzera.

Invio candidatura e ulteriori informazioni

La domanda di partecipazione deve essere inoltrata direttamente sul portale web istituzionale di ''Poltronesofà'' nella sezione > lavora con noi > rete vendita > o > sede centrale > specificando il profilo di interesse.

L'azienda in questione è nata a Forlì nell'anno 1995 e al momento è il marchio leader in Italia sia nella vendita ma soprattutto nella produzione di poltrone e divani in tessuto.

Lo scopo di Poltronesofà è dare la certezza ai clienti di acquistare un prodotto di reale qualità del tutto made in Italy e al miglior prezzo di mercato.