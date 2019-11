Attualmente ci sono dei Casting aperti finalizzati alla ricerca di diversi attori e attrici per la realizzazione di un nuovo film dal titolo Coach in Love e per una serie destinata al web.

Le selezioni si svolgeranno prossimamente, ma solamente su convocazione, rispettivamente a Salerno e a Milano.

Un film

Per la realizzazione di un nuovo importante film dal titolo Coach in Love, che trae ampia ispirazione dall'omonimo libro, scritto da Barbara Fabbroni, sono tuttora in corso le selezioni finalizzate alla ricerca di attori e attrici.

In particolare, la richiesta è attualmente indirizzata nei confronti delle seguenti figure: quattro donne di età compresa tra 30 e 40 anni e di bellissima presenza, due uomini e una donna tra 60 e 70 anni, una ragazza di età compresa tra 18 e 22 anni e un uomo tra 45 e 55 anni. Sono inoltre cercati: un uomo di bella presenza e tra 40 e 50 anni, un ragazzo di età compresa tra 20 e 30 anni, due ragazzi tra 18 e 22 anni e infine due uomini tra 50 e 60 anni.

A tutti gli interessati a prendere parte alle selezioni in riferimento alle figure indicate si richiede la presentazione di un adeguato curriculum di carattere artistico-professionale. I casting si svolgeranno poi a Salerno, solamente per convocazione, nelle giornate del 14 e del 15 novembre, e in tale contesto i partecipanti saranno tenuti a portare con sè un paio di fotografie recenti e il proprio curriculum artistico, oltre a proporre un monologo di carattere cinematografico e di genere brillante, della durata non superiore a due minuti e/o una improvvisazione di tipo recitativo in italiano (non dialettale).

Gli interessati a candidarsi devono inviare dati personali, riferimenti di contatto, alcune fotografie e il proprio curriculum, al seguente indirizzo di posta elettronica: coachinlovecasting@ gmail.com.

Una web serie

Per una serie destinata al web e le cui riprese verranno effettuate a Milano, sono attualmente aperte le selezioni di attori e di attrici maggiorenni. Gli interessati devono inoltrare quanto prima la propria candidatura, comprensiva di dati personali e di contatto, tre fotografie (una in primo piano e due a figura intera), il proprio curriculum artistico-professionale e, se possibile, un video o il link di rimando ad uno showreel, al seguente indirizzo di posta elettronica: Foolyouproductions.info@ gmail.com.

Oltre alla regolare retribuzione (sia per la fase di prove che per le riprese), è previsto anche il rimborso delle eventuali spese di trasferta. I casting avranno luogo alla fine del mese di novembre a Milano, esclusivamente su convocazione, dopo una attenta valutazione della documentazione inoltrata.