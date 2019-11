Attualmente, l'azienda Fincantieri offre nuove opportunità di lavoro per profili qualificati in funzione di mission system engineer per la divisione navi militari (ingegnere di sistema di missione) in possesso della laurea ad indirizzo tecnico-scientifico, meglio ancora se in ingegneria elettronica, di buyer per la divisione navi militari laureato in ingegneria meccanica, navale o gestionale ad indirizzo meccanico e industriale e di lead project engineer per la direzione naval services life cycle management (ingegnere capo del progetto dei servizi navali e gestione del ciclo vitale) con la laurea in ingegneria navale o meccanica da disporre nella sede lavorativa di Genova.

Mentre per l'area occupazionale di Trieste si ricerca personale in qualità di progettista scafo laureato in ingegneria navale, civile, edile e di key user allestimento di sistemi tecnici per l'ingegneria possessore del diploma di perito tecnico industriale ad indirizzo meccanico o impiantistico.

Qualifiche professionali per la zona di Genova

Al mission system engineer vengono richiesti come requisiti un'esperienza pluriennale in simile incarico maturata tramite società nel campo della difesa, meglio ancora se nel ramo navale, competenze riguardanti la metodologie di system engineering (ingegneria dei sistemi), standard (mil-ieee) per l'elaborazione di incartamenti tecnici, criteri e procedimenti per la conduzione di progetti e dell'inerente supply chain (catena di fornitura), efficienza, sistemi avanzati e principi di impiego di processi navali per la difesa e non deve mancare una fluente padronanza della lingua inglese sia scritta che orale.

Il buyer per la divisione navi militari deve possedere un'esperienza minima di tre o cinque anni maturata mediante aziende funzionanti su commessa, meglio ancora se in ambito meccanico e della componentistica industriale. Il profilo deve avere un'eccellente comprensione dell'inglese sia scritto che parlato e la disponibilità a compiere trasferte all'estero di breve durata.

Il lead project engineer per la direzione naval services life cycle management deve detenere un'ottima capacità dei sistemi navali, dei macchinari e degli impianti e della corrispondente documentazione tecnica, buone doti relazionali e negoziali per la vantaggiosa gestione dei rapporti esterni ed interni dell'organizzazione. Diviene un plus aver maturato un'esperienza di almeno due anni in simile ruolo in società strutturate e operanti nel settore nautico o navale.

Requisiti per l'area di Trieste

Al progettista scafo si richiedono buone conoscenze dei software di progettazione, una certa inclinazione a lavorare ed a cooperare in squadra, orientamento al risultato e una determinata capacità di analisi.

Il key user allestimento di sistemi tecnici per l'ingegneria deve essere in possesso di una specifica esperienza di almeno 3 o cinque anni maturata nella pianificazione di impianti, una particolare conoscenza di software di progettazione 2D e 3D, un'ottima abilità di analisi, una dettagliata propensione ad esercitare ed a collaborare in gruppo e orientamento al risultato.

Come candidarsi

I partecipanti possono proporre la propria candidatura direttamente sul portale online istituzionale di ''Fincantieri'' nella sezione > lavora con noi > professional > scopri le posizioni aperte > selezionando il profilo di interesse.