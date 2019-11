La Città di Torino apre la stagione concorsuale definendo gli ultimi bandi che si aggiungeranno a quelli già pubblicati. Le possibilità lavorative messe a disposizione degli aspiranti partecipanti riguardano vari ruoli all'interno di due importanti istituti: Camera di Commercio e Comune di Torino.

Figure richieste dalla Camera di Commercio di Torino

Le tre selezioni pubbliche pubblicate dalla Camera di Commercio mirano a coprire sette profili professionali, nella fattispecie 4 Assistenti Servizi Amministrativi di categoria C, 1 Assistente Servizi Economico Finanziari sempre categoria C ed infine 2 Esperti Servizi Economico Finanziari di categoria D.

Requisiti per accedere al Bando di concorso: i candidati che intendono presentare domanda di partecipazione ai concorsi indetti devono possedere i seguenti requisiti:

aver compiuto i 18 anni d'età;

regolarità nell'espletamento degli obblighi di leva;

pieno godimento dei diritti civili e politici;

non esser stati destituiti o licenziati per gravi motivi da pubbliche amministrazioni;

idoneità psico-fisica all'impiego richiesto;

conoscenza di una o più lingue straniere:

avere conoscenze dei comuni sistemi informatici;

aver conseguito diploma o laurea a seconda del profilo prescelto.

Il termine perentorio per la presentazione delle domande, che devono essere compilate unicamente in via telematica è stato fissato al 12 dicembre 2019.

Modalità di selezione e valutazione: dopo una prima valutazione attribuita considerando i titoli presentati, i candidati saranno valutati tenendo conto delle votazioni ottenute nelle due prove d'esame. La prima verterà su domande scritte su temi già indicati nel bando, la seconda riguarderà test psicoattitudinali, colloqui orali, anche di gruppo, ed ulteriori test scritti.

Profili professionali ricercati dal Comune di Torino

Entro la fine del 2019 saranno pubblicati i bandi, già stilati, che porteranno all'assunzione di ben 14 profili professionali nel Comune di Torino.

Dieci posizioni sono destinate ad architetti ed ingegneri, mentre le restanti quattro riguarderanno operatori del verde pubblico. I concorsi relativi a queste figure si svolgeranno ad inizio del 2020.

Sempre nel 2020 l'agenda dei concorsi del Comune di Torino rimane fitta. Il capoluogo piemontese, infatti, provvederà ad assumere altro personale attraverso lo scorrimento delle graduatorie riservate a persone con disabilità iscritte nelle liste di collocamento.

È utile ricordare che sono già in atto selezioni per la copertura di alcuni profili all'interno del Comune. La prossima, in ordine temporale, riguarda 35 assunzioni per la scuola materna e si svolgerà il 28 novembre al Pala Ruffini con la prima prova scritta. Anche in questo caso le assunzioni si concretizzeranno solo a partire dal 2020.