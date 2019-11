Sono attualmente in corso i casting per la ricerca di diverse comparse per la realizzazione della serie televisiva Tutta colpa di Freud, prodotta da Lotus Production e con riprese da effettuarsi a breve a Milano.

Tutta colpa di Freud

Il noto film dal titolo Tutta colpa di Freud che presentava nel cast, tra gli altri, Marco Giallini, Anna Foglietta, Vittoria Puccini, Claudia Gerini e Alessandro Gassmann, sta ora per 'trasformarsi' in una serie televisiva, dopo la fase anche di 'miniserie', e la produzione (Lotus Production) cerca attualmente numerose comparse.

Le riprese verranno effettuate a Milano dal prossimo 10 dicembre.

In particolare, la richiesta è orientata verso ambosessi tra 18 e 74 anni (nel cui ambito si cercano poi ulteriori figure specifiche), bambini/e e ragazzi/e di età compresa tra 4 e 14 anni e neonati tra 3 e 12 mesi.

I casting

Le selezioni si svolgeranno prossimamente a Milano, a Via Boncompagni, 57, con il seguente calendario: il 14 novembre la fascia di età dai 18 ai 45 anni, il 15 novembre i candidati di età superiore, fino a 74 anni compresi, il 16 novembre bambini, bambine e ragazzi/e (accompagnati dai relativi genitori o da chi ne fa le veci).

A seguire, il 17 novembre si terranno i casting di maggiorenni con le seguenti caratteristiche: ragazze in grado di ballare il twerking, ragazze e ragazzi con tatuaggi, piercing e septum, ragazzi palestrati, giovani ambosessi di bella presenza, ragazzi con dreadlocks, uomini e donne che svolgono effettivamente una delle seguenti attività professionali: camerieri, baristi, barellieri, infermieri.

Per tutte le selezioni l'orario previsto sarà sempre il seguente: dalle ore 10 alle ore 13 e dalle 14 alle ore 18.

Si precisa che verranno ammessi esclusivamente candidati che abitino a Milano e dintorni. Gli interessati devono presentarsi direttamente, in base al calendario indicato, portando con sè le fotocopie di carta di identità (o del passaporto o, ancora, della patente), del codice fiscale e dell'Iban personale. Gli extracomunitari dovranno presentare anche la fotocopia del proprio permesso di soggiorno in corso di validità.

Per i minorenni, occorre presentare la carta di identità o il passaporto del minore e dei genitori unitamente al codice fiscale sempre del minore e di entrambi i genitori. Se si tratta di famiglia monoparentale è necessario avere con sè anche il documento che attesta la potestà genitoriale.

Per quanto concerne le selezioni di neonati i genitori interessati devono inoltrarne la candidatura facendo riferimento al seguente indirizzo di posta elettronica: tcdf.casting@ gmail.com.

Allo stesso indirizzo email possono far riferimento quanti si trovano nell'impossibilità di prendere parte alle selezioni, indicando dati personali e di contatto, allegando tre fotografie (in primo piano, a figura intera, a mezzo busto), e inserendo nell'oggetto: 'Casting Milano' e aggiungendo il proprio nome e cognome.