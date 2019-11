L'Automobile Club d'Italia ha bandito otto concorsi pubblici, per titoli ed esami, per la copertura di 242 posti nell'area C e livello retributivo C1, di cui il primo conferisce cinque posti destinati a figure con competenze in contabilità pubblica, il secondo assegna otto posizioni rivolte a profili con capacità in contrattualistica pubblica, il terzo attribuisce quattro collocazioni indirizzate a risorse con abilità in gestione fondi europei, il quarto concede tre ubicazioni designate a soggetti preparati in politiche del turismo e di turismo in ambito autovetture, il quinto elargisce otto incarichi deputati a personale con esperienza di reporting e controllo di gestione, il sesto applica quattro occupazioni a figure competenti in web comunication e social media, il settimo offre dieci sistemazioni a risorse capaci in organizzazione e in processi amministrativi e l'ottavo riserva 200 ruoli per profili amministrativi.

Richiesta una laurea

Rispettando l'ordine sopraindicato, il 1° bando richiede la laurea in economia, il 2° la laurea in giurisprudenza, il 3° la laurea in giurisprudenza, economia, lingue straniere, il 4° la laurea in promozione e gestione del turismo, scienze del turismo e comunità locale, economia e management del turismo, il 5° la laurea in economia, il 6° la laurea in informazione e sistemi editoriali, scienze della comunicazione pubblica, d'impresa e pubblicità, tecniche e metodi per la società dell'informazione, teorie della comunicazione, teorie e metodologie dell'e-learning e della media education, relazioni pubbliche, sociologia, filosofia, lingue straniere, il 7° la laurea in giurisprudenza ed economia e l'8° la laurea magistrale o specialistica o vecchio ordinamento.

Requisiti generali di accesso

I candidati ideali devono possedere la cittadinanza italiana o europea, godere dei diritti civili e politici, detenere l'idoneità fisica al lavoro, non aver riportato condanne penali e carichi pendenti ed essere in possesso di una buona comprensione della lingua italiana e inglese.

Prove d'esame

I sopracitati Concorsi Pubblici prevedono una prova preselettiva che verte nella risoluzione di 200 test a risposta multipla riguardanti le materie di competenza, due esami scritti, di cui uno pratico e uno teorico e una prova orale.

Inoltro istanze e assunzioni

Le domande di ammissione devono essere stilate e spedite tramite sistema telematico, usufruendo dell'apposita applicazione accessibile tramite il sito online istituzionale dell'Aci al link 'www. aci.it' entro le ore 11:59 di giovedì 5 dicembre 2019. I candidati dichiarati vincitori inizieranno a prendere servizio con decorrenza stabilita nel contratto personale di lavoro.

Si precisa che dalla data di inserimento in attività inizia il periodo di prova per un decorso di quattro mesi.