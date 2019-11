L'Istituto Nazionale per l'Assicurazione Contro gli Infortuni sul Lavoro ha indetto una mobilità volontaria esterna per il conferimento di 30 posti, area C, a tempo indeterminato e full time, da assegnare presso la direzione generale e la direzione regionale del Lazio dell'Inail, situate nella zona metropolitana di Roma, di cui 20 posizioni per le figure professionali dei servizi amministrativi e 10 collocazioni per le risorse professionali dei servizi tecnici.

Requisiti di partecipazione

Per essere ammessi a tale procedimento è necessario essere in possesso del diploma di scuola secondaria di II grado acquisito alla fine di un corso di studi di durata quinquennale, assenza di carichi pendenti e procedimenti penali in corso, anzianità di servizio minima di due anni, avuta nei distinti ambiti di seguito riportati.

Anzianità per le 20 ubicazioni figura professionale attività amministrative

Per l'attribuzione di 15 occupazioni è opportuno possedere una dettagliata esperienza nel campo degli investimenti immobiliari oppure nel settore dei contratti di appalti pubblici.

Per l'assegnazione di 5 incarichi si richiede una certa competenza nella sfera degli investimenti mobiliari oppure nel ramo degli incentivi e strumenti agevolati.

Anzianità per i 10 ruoli risorsa professionale servizi tecnici

Per la copertura di 10 impieghi è essenziale detenere una specifica preparazione nell'ambito degli investimenti oppure nel campo dei contratti di appalti pubblici.

Da precisare che verranno istituite ben tre graduatorie di merito, di cui la prima destinata ai 15 posti, la seconda rivolta alle 5 ubicazioni e la terza designata alle altre 10 posizioni.

Inoltro istanza, modalità e nulla osta

La domanda di ammissione, con inclusi il proprio curriculum vitae e la fotocopia di un documento di identità valido,deve essere compilata su carta semplice e in stampatello usufruendo del modulo allegato al vigente bando, a seconda del profilo di interesse: il primo allegato è per il profilo amministrativo e il secondo allegato è per il profilo tecnico. Il suddetto modello di istanza è rintracciabile sulla pagina web istituzionale dell'Inail al link: www.

inail.it.

La richiesta di adesione può essere inviata con una raccomandata con ricevuta di ritorno A.R. o trasmessa telematicamente tramite la posta elettronica certificata al seguente indirizzo PEC: dcrisorseumane@postacert.inail.it entro venerdì 20 dicembre 2019.

Si fa presente che il nulla osta al trasferimento in mobilità nei mandati dell'Istituto Nazionale per l'Assicurazione Contro gli Infortuni sul Lavoro deve essere consegnato direttamente dall'amministrazione di pertinenza.

In aggiunta a ciò, il sopracitato nulla osta deve obbligatoriamente essere aggiunto alla domanda di approvazione.