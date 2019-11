Sono attualmente aperti i casting per un nuovo film diretto da Piermaria Cecchini e prodotto da Magic Effect Production, per il quale sono cercate varie figure.

Sono inoltre aperte delle selezioni per la stagione 2020 del parco dei divertimenti di Gardaland, alla ricerca di ballerini/e e cantanti.

Un nuovo film

Per la realizzazione del nuovo film 'Ma tu mi vuoi bene...?' diretto da Piermaria Cecchini e prodotto da Magic Effect Production, sono in corso le selezioni. Le riprese verrranno effettuate nel mese di gennaio del prossimo anno.

In particolare, la richiesta è attualmente indirizzata nei confronti di ambosessi dai 25 anni sino ai 50/60 anni. Non si richiedono precedenti esperienze in ambito recitativo.

Gli interessati a proporre la propria personale candidatura devono presentarsi direttamente, muniti del proprio curriculum vitae e di una fotografia, a Rovereto sabato 30 novembre (dalle ore 15 alle 18,30) o domenica 1° dicembre (dalle ore 10 alle 12 e dalle 15 alle ore 18,30), presso la sala delle riunioni dell''Agenzia Sport Vallagarina' (Via Matteo del Ben, 5/B). Nel cast, oltre al regista stesso, ci saranno tra gli altri anche Ivan Bellandi, Roberta Barbiero, Luciano Giuliano e Paolo Bernardini.

Stagione 2020 a Gardaland

Per la stagione 2020 (dal 2 marzo al 4 ottobre, con possibilità di proroga sino al 6 gennaio del 2021) del noto parco dei divertimenti Gardaland (a Castelnuovo del Garda, in provincia di Verona), sono attualmente aperte le selezioni finalizzate alla ricerca di ballerini, ballerine e cantanti ambosessi. Per i selezionati è previsto un contratto di lavoro a tempo determinato e verrà garantito anche vitto e alloggio. I candidati come ballerini/e devono possedere una buona versatilità nell'ambito dei diversi stili di danza, dalla tecnica classica fini all'hip hop.

Mentre i cantanti devono avere rilevanti capacità di tipo canoro e nell'interpretazione di differenti ruoli con notevole conoscenza dello stile 'musical', unitamente a una buona propensione verso la danza.

Le selezioni di ballerini e ballerine si svolgeranno mercoledì 8 gennaio 2020, a partire dalle ore 10, e in tale contesto verrà loro insegnata una coreografia, mentre quelle dei cantanti si terranno giovedì 9 gennaio 2020, sempre a partire dalle ore 10. A tale proposito, tutti i candidati come cantanti saranno tenuti a presentare un brano a libera scelta (in lingua italiana o in quella inglese) in stile musical, a cui le donne dovranno aggiungere il brano 'I will always love you' (da 'Bodyguard') e gli uomini 'Gimme Some Lovin' (da 'The Blues Brothers').

Per prendere parte ai casting, che si terranno tutti a Gardaland esclusivamente su convocazione, gli interessati devono inviare entro e non oltre il 5 gennaio dati personali, riferimenti di contatto, curriculum artistico, almeno due fotografie (in primo piano e a figura intera) e, se possibile, il link al video di una propria performance, a: selezioni@ proeventi.com.