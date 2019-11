Selezioni attualmente aperte per la ricerca di attori, attrici e comparse per la realizzazione di un interessante spot di una importante azienda da girarsi prossimamente a Firenze. Sono inoltre tuttora in corso le selezioni a cura della nota agenzia 'Le Perle delle Muse' per la ricerca di modelle per taglio e colore dei capelli.

Uno spot

Per le riprese di uno spot di una importante azienda, con riprese da effettuarsi nell'ambito della regione Toscana tra questo mese di novembre e quello di dicembre, sono tuttora aperti i casting per reperire attori, attrici e comparse, tutti di età compresa tra 25 e 50 e residenti in Toscana.

Quanti sono interessati a proporre la propria candidatura devono inviare dati personali e di contatto, allegando il proprio curriculum artistico-professionale, fotografie in primo piano e a figura intera e, se possibile ma senza vincoli, uno showreel, a: castingvideoespot@gmail.com. Nell'oggetto occorre indicare nome, cognome, età. I casting si svolgeranno poi solamente su convocazione. Si precisa che non verranno accettati link spediti con wetransfer e dropbox.

'Le Perle delle Muse'

Per l'agenzia Le Perle delle Muse sono in corso le selezioni per la ricerca di modelle per 'hair stylist'. Innanzitutto, per domenica 24 novembre si cercano ragazze per taglio/colore (concordabili) a Grosseto. A tale proposito consigliamo di visionare previamente la pagina ufficiale Facebook dell'agenzia, dove si possono reperire ulteriori dettagli e alcune fotografie a titolo di esempio.

La selezione in questione verrà comunque effettuata mediante casting di carattere fotografico. Le interessate devono inviare i propri dati, unitamente a indicazioni concernenti età, taglia e statura e al look che interessa, allegando inoltre alcune fotografie, a: info@leperledellemuse.it. A tale indirizzo di posta elettronica possono inoltrare la propria personale candidatura anche quante desiderano proporsi per un casting per una modella per shooting fotografico correlato a taglio dei capelli e colore.

In questo caso possono tuttavia partecipare solamente coloro che sono in possesso di un proprio book o di un servizio fotografico di livello professionale. L'evento in questione si svolgerà successivamente a Vicenza il 24 e il 25 di novembre. Le interessate devono inserire nell'oggetto 'Shooting 2 Vicenza', allegando book fotografico o, quantomeno, servizi fotografici di buon livello, e specificando se hanno avuto in precedenza esperienze nel settore.

Per il resto le candidate devono indicare quanto previsto anche nelle selezioni per l'evento di Grosseto.