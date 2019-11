Con il decreto n.90 pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 15 novembre 2019 è stato indetto un concorso da parte di Agenzia Industrie Difesa per 4 assunzioni di dirigenti tecnici di seconda fascia da inserire nei ruoli di Responsabile area strategica di mercato Mezzi Terrestri/Aerei (5^ fascia retributiva), Capo Ufficio sistemi ICT, documentali e conservazione digitale (3^ fascia retributiva), Capo unità Ce.de.Cu.

e Responsabile di area strategica di mercato dematerializzazione (5^ fascia retributiva) e infine Vice Capo Unità Arsenale Militare di Messina con fascia retributiva 4. Il bando precisa che i cittadini in possesso dei requisiti richiesti potranno avanzare la propria candidatura solo per uno dei profili professionali indicati sopra.

La candidatura dovrà pervenire necessariamente entro 30 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta del presente bando, quindi entro e non oltre il 15 dicembre 2019.

Concorso Ministero della Difesa: i requisiti richiesti

Il bando di concorso di Agenzia Industrie Difesa rende noti i requisiti necessari alla partecipazione:

Sono ammessi alla selezione i dipendenti di ruolo delle pubbliche amministrazioni in possesso dei seguenti titoli di laurea: specialistica, magistrale in ingegneria o in qualsiasi altro indirizzo, nonché diploma di laurea in ingegneria. Potranno prendere parte al concorso anche i cittadini in possesso della qualifica di dirigente tecnico in strutture pubbliche;

Idoneità fisica allo svolgimento delle professioni;

Cittadinanza italiana;

Diritti civili e politici.

I requisiti di ammissione dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dall’art.

3, del bando per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Composizione delle prove d'esame

L'esame per il concorso dell'Agenzia Industrie Difesa non prevederà alcuna prova preselettiva e sarà suddiviso in tre prove, di cui due scritte e una orale. La prima prova sarà comune a tutti i profili professionali e conterrà vari quesiti a risposta aperta con riferimenti ad ambiti quali natura giuridica dell'Agenzia Industrie Difesa, nonché in materia di Anticorruzione ed elementi relativi alla disciplina di accesso agli atti.

La seconda prova d'esame sarà di carattere teorico-pratico e differirà per ciascuno dei profili. La terza ed ultima prova consisterà in un colloquio orale avente ad oggetto le medesime materie delle precedenti prove. Ai candidati sarà richiesto un livello di conoscenza avanzato della lingua inglese verificabile attraverso una lettura di testi, traduzioni e conversazioni in lingua inglese. La prima prova scritta avrà luogo il 19 dicembre alle ore 9:00 presso Caserma "Ettore Rosso" Comprensorio Militare Cecchignola a Roma, la seconda si svolgerà il giorno seguente alle ore 9:00 nel medesimo luogo.