L’Azienda regionale emergenze sanitaria di Roma ha bandito una selezione per l'assunzione di 138 autisti di ambulanza da impiegare con contratto a tempo indeterminato. Il concorso è indirizzato ad aspiranti in possesso della licenza media e la scadenza per l'inoltro della domanda si avvicina. Le istanze di partecipazione, infatti, dovranno pervenire entro il 2 gennaio 2020.

Concorso 118: i requisiti per partecipare e le prove da affrontare

Per poter accedere come aspirante al concorso indetto dall'Ares di Roma è necessario essere in possesso dei seguenti requisiti:

diploma di scuola secondaria di primo grado (licenza media);

assenza di condanne penali relative a reati contro la Pubblica Amministrazione;

avere la cittadinanza italiana o di uno dei Paesi appartenenti all'Unione Europea;

essere idoneo fisicamente alla mansione richiesta;

avere un'età compresa tra i 18 e i 65 anni;

patente di guida di tipo B in corso di validità;

non essere stati dispensati o destituiti precedentemente da un pubblico impiego;

pieno godimento dei diritti politici e civili;

avere almeno cinque anni di esperienza professionale pregressa nel corrispondente ruolo presso pubbliche amministrazioni o imprese private;

essere in regola con l'obbligo di leva per gli uomini nati entro il 31/12/1985.

Durante il concorso gli aspiranti saranno selezionati mediante una doppia procedura che prevede sia la valutazione dei titoli di cui i candidati sono in possesso, sia il superamento di due prove d’esame.

Si tratta di una prova pratica e di una esposizione orale (o colloquio) come già indicato ampiamente nel bando di concorso uscito in Gazzetta Ufficiale. Qualora ci sia una forte richiesta di partecipazione che superi le 500 domande, si terrà una prova pre-selettiva. Tale prova consisterà in un quiz di domande a risposta multipla.

I posti disponibili e come inviare la propria domanda

L'azienda romana ha a disposizione posti di lavoro in varie province della regione Lazio: 130 risorse saranno impiegate presso l'Ares di Roma; 2 presso Azienda Ospedaliera San Giovanni Addolorata della stessa città; 4 presso l'Azienda locale ospedaliera di Viterbo; 2 presso l'Asl di Rieti.

Per candidarsi è necessario collegarsi sul sito ufficiale dell'Ares nella sezione "Concorsi". Il sistema consente l’inoltro delle domande di partecipazione in maniera totalmente telematica. In seguito bisognerà iscriversi alla piattaforma e, dopo essersi registrati, per compilare la domanda di partecipazione, occorre utilizzare le credenziali di accesso che vengono fornite con apposita email. La domanda deve essere inoltrata entro il 2 gennaio del 2020.