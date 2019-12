Nuove possibilità di lavoro all'interno delle sale cinematografiche in prossimità delle feste di Natale 2019. A ridosso del periodo natalizio, infatti, proprio a causa della maggiore affluenza di persone, i multisala cercano nuove risorse e in particolare: maschere e addetti cassa/bar da impiegare in sala e operatori multiplex Cinema. Le selezioni sono state aperte per ben 120 posti in diverse città italiane.

Si cercano addetti sala multiplex a Napoli, Roma, Padova e Milano

L’agenzia per il lavoro Articolo 1 - Soluzioni HR cerca per conto di un’azienda cliente che opera nel settore dell’intrattenimento cinematografico 120 risorse da impiegare come addetti sala multiplex, addetti cassa/bar e maschere durante le ormai prossime festività natalizie.

Vediamo le mansioni di competenza per ogni ruolo:

Addetti cassa/bar e maschere : le mansioni che andranno a svolgere includono l'amministrazione del servizio cassa, il controllo dell'afflusso delle persone verso le sale, la pulizia delle aree cinematografiche, l'apertura e la chiusura dei reparti e la gestione del bar.

: le mansioni che andranno a svolgere includono l'amministrazione del servizio cassa, il controllo dell'afflusso delle persone verso le sale, la pulizia delle aree cinematografiche, l'apertura e la chiusura dei reparti e la gestione del bar. Operatori multiplex cinema: la risorsa individuata si occuperà dei servizi di bar, cassa e sala e avrà mansioni di assistenza e controllo. L'agenzia a novembre ha organizzato anche un corso gratuito per operatore di sala cinematografica della durata di 32 ore. Al termine del corso è stato rilasciato un attestato di frequenza per coloro che avevano preso parte ad almeno il 70% delle ore totali.

Le figure sono ricercate in diverse Regioni d'Italia e, in particolare, attualmente le posizioni sono ancora aperte a: Napoli, Roma, Padova e Milano.

Le assunzioni saranno eseguite mediante contratti a tempo determinato o finalizzate in base alle specifiche esigenze connesse con il cliente, con orari di lavoro full-time o part-time.

I requisiti richiesti e come fare domanda

Per potersi candidare alla selezione gli aspiranti addetti sala devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

piena disponibilità per il lavoro, che sarà concentrato nel fine settimana e nei giorni festivi, e nell'eseguire turni serali e notturni;

e nei giorni festivi, e nell'eseguire turni serali e notturni; possibilità di adempiere ad eventuali turni straordinari;

di adempiere ad eventuali turni straordinari; buone attitudini comunicative e propensione a relazionarsi con la clientela;

e propensione a relazionarsi con la clientela; buone potenzialità al lavoro di gruppo;

al lavoro di gruppo; esperienza pregressa nel ruolo di baristi, contabili, cassieri o incaricati all’assistenza clienti;

cassieri o incaricati all’assistenza clienti; piena indipendenza negli spostamenti.

Per potersi candidare è necessario recarsi sulla piattaforma ufficiale dell'agenzia del lavoro Articolo 1 - Soluzioni HR ed effettuare una ricerca sulle assunzioni nelle sale cinematografiche.

Davvero te la sei persa? Clicca il bottone sotto per rimanere aggiornato sulle news che non puoi perdere, non appena succedono. Offerte Di Lavoro Cinema

Di seguito compariranno le posizioni ancora aperte. Una volta scelta la città d'interesse e il ruolo per cui candidarsi, bisognerà cliccare sulla dicitura 'Dettagli' e poi su 'Invia candidatura'. Gli aspiranti dovranno quindi inoltrare il proprio curriculum vitae tramite posta elettronica all'indirizzo indicato in fondo alla pagina.