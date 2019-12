Ultimi giorni per inviare la propria candidatura per il concorso pubblico bandito dalla Polizia di Stato. In particolare sono disponibili 120 posti di Commissario della carriera dei funzionari della Polizia di Stato. La scadenza per inviare la propria candidatura è fissata per il 2 gennaio 2020.

I profili ricercati dalla Polizia di Stato e la scadenza

La Polizia di Stato ricerca 120 commissari della carriera di funzionari da assumere con concorso pubblico; gli aspiranti che risulteranno vincitori parteciperanno ad un corso di formazione e un tirocinio prima di ottenere il ruolo.

I candidati affronteranno una prova pre-selettiva e in seguito accertamenti su idoneità fisica, attitudinale e psico-fisica, due prove scritte, una prova orale e, inoltre, saranno valutati i titoli di studio e professionali.

La scadenza per inviare la propria candidatura al concorso è fissata per le ore 23:59 del 2 gennaio 2020. Nell'istanza di partecipazione al concorso gli aspiranti indicheranno i propri dati anagrafici, le informazioni riguardanti il possesso dei requisiti e dei titoli che danno luogo a riserva o preferenza a parità di punteggio.

La domanda deve essere presentata utilizzando esclusivamente la procedura informatica disponibile sul sito ufficiale della Polizia di Stato nella sezione 'Concorsi online'. Tutti coloro che invieranno domanda dovranno essere in possesso di un indirizzo personale di Posta elettronica certificata (Pec) e potranno accedere alla piattaforma mediante il Sistema Pubblico di Identità Digitale (Spid) oppure CIE (Carta di Identità Elettronica) rilasciata dal proprio Comune di residenza.

Requisiti di accesso per il concorso pubblico

I candidati al ruolo di commissari della Polizia di Stato devono essere in possesso dei seguenti requisiti: