Casting aperti per la ricerca di comparse per realizzare quattro spot di carattere pubblicitario con riprese da effettuarsi poi in vari luoghi d'Italia. Sono inoltre in corso le selezioni di partecipanti, appassionati di automobili e motori, per un nuovo programma televisivo prodotto da Nonpanic.

Alcuni spot pubblicitari

Per la realizzazione di quattro spot pubblicitari, le cui riprese verranno effettuate nel prossimo mese di gennaio 2020 in varie parti d'Italia, sono attualmente in corso le relative selezioni.

In particolare, la richiesta in questione è indirizzata nei confronti di uomini e donne, di età compresa tra 18 e 55 anni come comparse. Tutti i candidati devono essere di bella presenza e abitare nelle zone delle riprese o avere quantomeno un appoggio in tali contesti. A tale proposito, il primo spot verrà girato a metà gennaio a Roma, cui seguiranno le riprese del secondo spot, da effettuarsi il 20 gennaio a Milano. Successivamente a fine gennaio verrà girato il terzo spot a Napoli e il quarto in Sicilia.

Gli spot verranno poi trasmessi su televisioni regionali e riguarderanno una nota marca di cartucce per stampante nell'ambito dell'apertura di nuovi punti vendita in franchising nelle zone delle riprese. Per proporre la propria candidatura gli interessati devono inviare i propri dati personali e di contatto, allegando alcune inoltre fotografie recenti, al seguente indirizzo di posta elettronica: spotcasting2020@gmail.com. I provini si svolgeranno poi su convocazione.

Un nuovo programma televisivo

Per realizzare un nuovo programma televisivo prodotto da Nonpanic, una nota società di produzione televisiva, sono tuttora aperte le selezioni finalizzate alla ricerca di partecipanti.

In particolare, la richiesta è orientata verso quanti trattano sostanzialmente la propria automobile alla stregua della propria fidanzata o del proprio partner e che la conoscono a livello di una vera e propria 'estensione' di se stessi, magari quasi 'coccolandola' comi si è soliti fare con il proprio cagnolino o in modo similare. Gli interessati a reperire ulteriori informazioni e dettagli per poi proporre la propria personale candidatura possono far riferimento al sito della casa di produzione o inviare direttamente una richiesta al seguente indirizzo di posta elettronica: castingmotortrend@nonpanic.com.

In ogni caso, sul sito web di Nonpanic è possibile trovare anche indicazioni per prendere parte ad altri programmi televisivi, come Cambia la tua vita, Matrimonio a Prima Vista Italia, Ma come ti vesti?!, alcune trasmissioni di cucina, un nuovo gameshow e altro ancora.