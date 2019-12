Sono aperti i casting per una nuova serie televisiva, di genere thriller, le cui riprese verranno poi effettuate al Lago d'Iseo e in altre location della Lombardia. Sono, inoltre, tuttora in corso le selezioni per realizzare uno spettacolo da mettere poi in scena a Roma e correlato alla Laserman Entertainment Group.

Una serie televisiva

Per realizzare una nuova serie televisiva di genere thriller sono in corso le selezioni di attori. Le riprese verranno poi effettuate nella zona del Lago d'Iseo e in altri luoghi della Lombardia.

La richiesta in particolare è indirizzata innanzitutto nei confronti delle seguenti figure: un ragazzo intorno ai 20 anni con viso 'pulito' e possibilmente senza barba, con capelli scuri, non palestrato o muscoloso e di statura orientativamente tra 1,70 e 1,75 e comunque non superiore a 1,80. Si cerca poi un uomo di età compresa tra 30 e 40 anni, non più alto di 1,75, magro e con barba e capelli scuri e lunghi. Si cercano, inoltre, un uomo tra 55 e 65 anni, magro e con statura tra 1,68 e 1,75 e un ragazzino di età compresa tra 10 e 14 anni, possibilmente biondo e comunque con capelli abbastanza lunghi.

Gli interessati devono inviare dati personali, riferimenti di contatto, fotografie in primo piano e a figura intera, curriculum artistico e l'eventuale showreel, al seguente indirizzo di posta elettronica: produzione@nstproduction.com, inserendo nell'oggetto 'candidatura casting + il ruolo di riferimento'. Le domande possono essere inoltrate fino alle 23 del 13 dicembre.

Uno spettacolo

Per la realizzazione di uno spettacolo di tipo digitale/futuristico, la Laserman Entertainment Group, una nota azienda di livello internazionale, seleziona attualmente ballerini e ballerine performers.

In particolare i ballerini devono essere alti almeno 1,70 e possedere una buona formazione a livello di modern e contemporary, preferibilmente con skills di carattere circense. Invece le ballerine devono essere alte non meno di 1,68 e avere un'adeguata preparazione nel contemporary e nello street-jazz, unitamente a rilevanti abilità nell'utilizzo dei tacchi. Graditi anche in questo caso le abilità circensi come il contorsionismo, il cerchio e i tessuti. L'attività artistica avrà luogo a Roma dal prossimo 12 dicembre fino al 12 di gennaio con possibili proroghe delle selezioni.

Gli interessati a proporre la propria candidatura devono inviare entro e non oltre il prossimo 8 dicembre i propri dati personali e di contatto, allegando due fotografie e un video (correlato a una coreografia o ai propri skills), oltre al proprio curriculum artistico-professionale, al seguente indirizzo di posta elettronica: demi@laserm-man.it.