Il Ministero della Giustizia ha emanato un concorso pubblico per l'assunzione di 300 unità di personale nel ruolo di notaio. Per poter prendere parte alla selezione è necessario essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno Stato membro dell'Unione europea, ed entro la data di scadenza aver compiuto il 21esimo anno di età e non aver compiuto il 50esimo anno di età. Oltre ai requisiti generali è richiesto il conseguimento: del diploma di laurea in giurisprudenza o laurea specialistica o magistrale e il compimento dell'ordinata pratica notarile. È altresì indispensabile che nei precedenti cinque concorsi per l'assunzione di notai, i concorrenti non siano stati dichiarati non idonei.

Dove consegnare la domanda

L'istanza, indirizzata al 'Procuratore della Repubblica', deve essere inoltrata, entro il prossimo 9 gennaio 2020, tramite compilazione del form on-line, presente nel portale del Ministero Giustizia: giustizia.it, alla voce 'strumenti - concorsi, esami, selezioni e assunzioni', oppure a mezzo raccomanda con ricevuta di ritorno. All'istanza deve essere allegata, una marca da bollo di Euro 16,00.

L'esame sarà suddiviso in tre prove scritte e tre prove orali: le prime consisteranno nella compilazione di un atto di ultima volontà e due atti tra vivi compreso uno di diritto commerciale.

Per quanto concerne la prova orale, l'esame riguarderà gruppi di materie inerenti al diritto commerciale, civile e volontaria giurisdizione, con particolare riferimento alle pratiche notarili e disposizioni sull’ordinamento del notariato e degli archivi notarili.

Documentazione per la nomina

I candidati che avranno superato entrambe le prove dovranno fa pervenire al Ministero della giustizia – Direzione generale della giustizia civile, i suddetti documenti: l’atto di nascita con l'informazione di eventuali ulteriori nomi; il diploma in copia originale della laurea in giurisprudenza o del titolo riconosciuto equipollente; il certificato di compiuta pratica notarile e il certificato medico, che accerti lo stato fisico del candidato.

Davvero te la sei persa? Clicca il bottone sotto per rimanere aggiornato sulle news che non puoi perdere, non appena succedono. Concorsi Pubblici

Sono invece dispensati dalla presentazione della documentazione, quei soggetti che appartengono al personale di ruolo di una Amministrazione dello Stato e i concorrenti che siano risultati idonei in un precedente concorso per suddetta professione. Ricordiamo che la graduatoria generale sarà costituita, in base al punteggio assegnato a ciascun concorrente. Per ogni eventuale informazione è possibile reperire il testo completo del concorso, nel sito giustizia.it.