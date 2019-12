La Città Metropolitana di Milano ha indetto 10 nuovi bandi pubblici volti all'assunzione di 68 unità di personale da inserire in vari profili a tempo indeterminato. Gli interessati potranno inviare la domanda di partecipazione entro il 7 gennaio 2020. I posti messi a concorso saranno così ripartiti:

Specialista Economico Finanziario, sei posti (Cat. D1);

(Cat. D1); Assistente ai Servizi Amministrativi e Contabili, quattro posti riservati alle categorie protette (Cat. C1);

riservati alle categorie protette (Cat. C1); Collaboratore Amministrativo presso il Comune di Rosate, un posto (Cat. B3);

(Cat. B3); Assistente ai Servizi Amministrativi e Contabili presso Città Metropolitana di Milano, cinque posti (Cat. C1);

(Cat. C1); Istruttore Amministrativo, 15 posti di cui: due posti presso il Comune di Buccinasco; due posti Comune di Cuggiono; un posto Comune di Cusago; sei posti Comune di Cusano Milanino; due posti a tempo parziale di 30 ore, Comune di Pessano con Bornago; un posto Comune di Rosate, un posto Comune di Vittuone (Cat. C1);

Agente di Polizia Locale, 10 posti di cui: tre posti presso il Comune di Buccinasco; un posto Comune di Cuggiono; tre posti Comune di Cusano Milanino; un posto a tempo parziale di 32 ore, Comune di Motte Visconti (Cat. C1);

Concorsi Città Metropolitana di Milano, requisiti e domande di partecipazione

I candidati ai vari profili messi a concorso devono essere in possesso della cittadinanza italiana, non aver riportato condanne penali né avere procedimenti penali in corso.

Oltre a ciò, occorre avere il pieno godimento dei diritti civili e politici e aver raggiunto la maggiore età.

Le domande di partecipazione dovranno essere trasmesse esclusivamente per via telematica, entro e non oltre le ore 12:00 del 7 gennaio 2020. Alla domanda in formato elettronico dovranno essere allegate le copie scansionate, pena l'esclusione, dei seguenti documenti: ricevuta del versamento di euro 10,00, a favore di Città Metropolitana di Milano, servizio tesoreria generale - conto corrente postale n.

52889201 - con causale: "Pagamento della tassa di concorso pubblico per esami, per (concorso a cui si fa riferimento)"; copia del documento di riconoscimento in corso di validità; dichiarazione sottoscritta nella quale si attesta, sotto la propria responsabilità, la veridicità di quanto indicato nel format telematico della Città Metropolitana di Milano, utilizzato per la trasmissione online della domanda di partecipazione al concorso.

Prove concorsuali

Qualora il numero delle domande di partecipazione al concorso fosse superiore a 100, si procederà con una preselezione, predisposta sulla base dei criteri e delle indicazioni fornite dalla Commissione giudicatrice, consistente in un test con domande a risposta multipla sulle materie d’esame e/o di cultura generale, e/o psico-attitudinali da risolvere in un tempo predeterminato.

Sono ammessi a sostenere le prove scritte quei candidati che, superata la prova preselettiva, si sono collocati nei primi 50 posti. Le prove si articoleranno in due prove scritte e in una prova orale, nel dettaglio:

Prima prova scritta : elaborato a contenuto teorico dottrinale vertente sulle materie indicate nel bando, in base alla posizione da ricoprire;

: elaborato a contenuto teorico dottrinale vertente sulle materie indicate nel bando, in base alla posizione da ricoprire; Seconda prova scritta : consisterà in un elaborato teorico pratico sulle materie previste per la prima prova scritta;

: consisterà in un elaborato teorico pratico sulle materie previste per la prima prova scritta; Prova orale: colloquio vertente sulle materie delle prove scritte.

Le tre prove verranno considerate superate qualora il candidato abbia conseguito un punteggio non inferiore a 21/30 in ciascuna delle prove d’esame.

La comunicazione dell’esito sarà pubblicata sul sito web della Città Metropolitana di Milano e sarà visibile per 30 giorni. Tale pubblicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti di legge e non sarà seguita da altre forme di comunicazione. Tutti coloro che sono interessati a concorrere per uno dei posti messi a concorso sono invitati a consultare i bandi presenti nella pagina cittametropolitanamilano.mi.it, al fine di conoscere nel dettaglio i requisiti specifici.