Il Comune di Roma Capitale ha indetto un nuovo bando pubblico, volto al reclutamento di personale da inserire nell'albo dei Medici Competenti. L'elenco di professionisti avrà una durata massima di 36 mesi e sarà utilizzato per l’affidamento di n° 30 incarichi di collaborazione esterna per lo svolgimento dell’attività di Medico Competente. Le domande di partecipazione dovranno prevenire entro lunedì 16 dicembre 2019.

Requisiti

I candidati al ruolo di Medico Competente, devono essere in possesso di una Laurea in Medicina e Chirurgia con abilitazione all'esercizio della professione medica, una specializzazione in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica; specializzazione in igiene e medicina preventiva o in medicina legale limitatamente a quanto previsto dall’art 38 del Dlgs 81/2008.

Oltre a ciò, i candidati dovranno essere iscritti nell’elenco dei Medici Competenti istituito presso il Ministero della Salute e possedere i suddetti requisiti alla data di scadenza fissata per la presentazione delle domande di ammissione.

Domande e termine di presentazione

Le domande dovranno prevenire all’Ufficio protocollo del Dipartimento Organizzazione e Risorse Umane, situato in Via del Tempio di Giove, 3 - 00186 Roma o in alternativa per mezzo posta certificata, all’indirizzo: protocollo.risorseumane @ pec.comune.roma.it - entro e non oltre le ore 12:00 del 16 dicembre 2019.

I candidati dovranno allegare i seguenti documenti:

curriculum vitae formato europeo, firmato e datato;

attestazione dei datori di lavoro comprovante l’attività svolta in qualità di medico competente e/o coordinatore medici competenti;

elenco in carta libera, datato e firmato dal candidato, delle pubblicazioni attinenti la medicina del lavoro;

elenco dei titoli di cultura relativi alla Medicina del lavoro;

copia della carta d'identità in corso di validità.

Compensi

I compensi spettanti, esenti iva, saranno liquidati con determinazione del Direttore della Direzione Disciplina e Tutela del lavoro del Dipartimento Organizzazione e Risorse Umane, dietro presentazione di regolare fattura relativa alle prestazioni effettuate, previa attestazione del Datore di Lavoro e del Coordinatore dei Medici Competenti in merito alle rispettive competenze e responsabilità.

I compensi relativi all'attività del Medico Competente saranno così riportati:

Visite mediche di idoneità, Euro 25,00 a visita;

Visite mediche di idoneità domiciliari, Euro 50 euro a visita;

Test alcolimetri (fino a 5 dipendenti a struttura), Euro 60,00; (oltre a 5 dipendenti per struttura) Euro 12,00 a persona;

Visite Vdt con contestuale espressione di giudizio di idoneità, Euro 35,00 a visita.

Il Datore di Lavoro programma le visite nel rispetto delle scadenze con la collaborazione del Medico Competente.