La Regione Veneto ha indetto un bando di Concorso per la copertura di 80 posti di Assistente Amministrativo a tempo pieno e indeterminato con scadenza il prossimo 30 dicembre. Si precisa sin da subito che degli 80 posti a concorsi, 24 sono riservati ai militari volontari congedati senza demerito e 8 ai soggetti di cui all’art. 1 della L. 68/99. Vediamo quindi quali sono i requisiti per partecipare, come e quando presentare domanda.

Regione Veneto: concorso per 80 Diplomati nel ruolo di assistente amministrativo

Tutti coloro che vogliono presentare domanda, oltre ai requisiti generali (cittadinanza italiana, età non inferiore a 18 anni, idoneità fisica all’impiego), devono essere in possesso di un diploma di scuola secondaria di II grado.

I profili richiesti verranno poi inquadrati in categoria C del CCNL comparto funzioni locali e percepiranno un reddito annuo lordo pari a 20.344 euro, oltre all'indennità di comparto annua lorda pari a 549 euro. Possono essere chiamati a svolgere: attività di raccolta, conservazione e reperimento di documenti, atti e norme; attività di ricerca, redazione sintetica di verbali.

Iter della selezione e modalità di inoltro della domanda

La domanda deve essere inviata telematicamente con la procedura online disponibile su regioneveneto.iscrizioneconcorsi.it entro il termine perentorio del 30.12.2019.

Saranno esclusi i candidati le cui domande non abbiano rispettato il termine perentorio previsto dal bando e altresí le modalità indicate nello stesso.

La procedura selettiva si snoda attraverso una:

prova preselettiva che consisterà nella risoluzione di quiz a risposta multipla sulle materie quali diritto regionale, diritto amministrativo, contabilità della regione veneto, contratti della PA, nozioni di diritto penale, rapporto alle dipendenze della PA;

consisterà nella risoluzione di quiz a risposta multipla sulle materie quali diritto regionale, diritto amministrativo, contabilità della regione veneto, contratti della PA, nozioni di diritto penale, rapporto alle dipendenze della PA; prova scritta , a contenuto teorico-pratico;

, a contenuto teorico-pratico; prova orale, che consiste in un colloquio sulle materie delle prove.

Saranno ammessi a sostenere la prova scritta i primi 450 candidati più eventuali "ex aequo" del quattrocentocinquantesimo candidato, in base all’ordine decrescente di graduatoria che ne scaturirà.

Davvero te la sei persa? Clicca il bottone sotto per rimanere aggiornato sulle news che non puoi perdere, non appena succedono. Concorsi Pubblici

I candidati per essere ammessi alla prova orale dovranno conseguire nella prova scritta un punteggio minimo di 21/30. Superano la prova orale i candidati che avranno ottenuto il punteggio minimo di 21/30. L’elenco degli ammessi alla prova preselettiva verrà pubblicato sul sito bandi.regione.veneto.it dal 7 gennaio in poi. Sempre a partire dalla stessa data saranno pubblicati giorno, ora e luogo di svolgimento della prova preselettiva o eventuali rinvii.