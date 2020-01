Bluserena, leader nel settore turistico-alberghiero ha aperto le selezioni per diverse figure professionali da inserire nei vari villaggi turistici per la stagione estiva 2020. Le assunzioni sono riservate a giovani diplomati con la passione per il turismo e i viaggi che saranno inseriti con contratto a tempo determinato. Tra i profili professionali ricercati troviamo chef, Direttori, pasticceri, macellai, baristi e bagnini.

La nota società appartiene al Gruppo Maresca, azienda immobiliare e di costruzioni residenziali che opera anche nel settore turistico.

Bluserena è stata fondata nel 1985 ed è presente in varie regioni del Sud Italia: Puglia, Sicilia, Abruzzo, Calabria e Sardegna. Con i suoi siti ricettivi, comprensivi di hotel e villaggi vacanze a 4 e 5 stelle, può vantare una disponibilità di circa 4 mila stanze, distribuite in 12 strutture tra hotel e resort. Nel 2019 ha ospitato circa 1 milione e 200 mila clienti provenienti da ogni parte del mondo.

Assunzioni Bluserena, via libera al maxi recruiting

Data la sua espansione, Blueserena ha avviato un maxi piano di assunzioni, che porterà all'inserimento di diverse figure professionali nelle varie strutture del gruppo.

In particolare le assunzioni sono aperte per chef, direttori e vice direttori, pasticceri, macellai e bagnini, che saranno inseriti presso varie strutture del Sud Italia per la stagione estiva 2020. Le figure professionali opereranno nei resort di Brindisi, Agrigento, Pescara, Taranto e Cagliari. Inoltre Bluserena seleziona anche geometri, addetti al controllo di gestione, responsabili marketing e sales manager.

Opportunità di corsi formativi con le Academy

Una parte delle assunzioni sono riservate a segretari di ricevimento, camerieri e addetti amministrativi, che si occuperanno della gestione delle prenotazioni e delle risorse umane, e saranno destinati alla frequentazione di corsi di formazioni della Bluserena Academy, finalizzati alle assunzioni. Le attività formative avranno inizio a febbraio e si svolgeranno presso il Serena Majestic Hotel Residence di Montesilvano (in Provincia di Pescara) e la partecipazione sarà totalmente gratuita, vitto e alloggio compresi.

Gli aspiranti però dovranno superare una selezione che si svolgerà nei giorni dal 16 e al 24 gennaio in diverse città. Al termine del percorso formativo, tutti i partecipanti avranno la possibilità di partecipare a un tirocinio retribuito nei resort di proprietà del Gruppo della durata di tre mesi, da svolgere nell'arco del periodo estivo. Tutti gli interessati alle selezioni potranno inviare la propria candidatura attraverso il portale di Bluserena nella sezione "Ricerche in corso".