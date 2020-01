Casting attualmente in corso per due nuovi cortometraggi. Uno di carattere musicale-surreale, che verrà girato a Roma e per il quale si selezionano attori, musicisti, bambini e bambine. Uno dedicato al tema del cyberbullismo, che verrà girato in Abruzzo, per il quale si cercano un ragazzo e una ragazza con rilevanti abilità di tipo recitativo.

Uno short film musicale-surreale

Per realizzare nuovo interessante cortometraggio dal titolo Solo me stesso, che verrà poi girato nella Capitale (nella prima metà del mese di maggio in date tuttora da definire), si cercano attualmente ruoli attoriali, musicisti, bambini e bambine.

Nello specifico, la richiesta è indirizzata verso le seguenti figure: un uomo di età compresa tra 40 e 55 anni e longilineo, per un ruolo da protagonista, una pianista e un chitarrista, entrambi un pochino 'folli' e originali, due bambini e due bambine tra 7 e 10 anni per formare un piccolo coro di angioletti.

Tutti i candidati devono dimostrare una adeguata propensione al canto e possedere un buon movimento scenico. Gli interessati a proporre la propria candidatura devono inviare, entro e non oltre il prossimo 12 febbraio, dati personali, riferimenti di contatto, alcune fotografie e il proprio curriculum artistico-professionale, al seguente indirizzo di posta elettronica: cinemapensiero@ gmail.com.

Quanti desiderano ricevere ulteriori informazioni possono far riferimento sempre a tale indirizzo di email. I casting si terranno poi, esclusivamente su convocazione, il prossimo 16 febbraio a Roma presso la sede di 'Attività di pensiero a.c.' (Viale Manlio Gelsomini, 32). Si tratta di un cortometraggio di genere musicale surreale prodotto dal Laboratorio Cinema 'Attività di Pensiero a.c.', affiliato a UPTER di Roma.

Un corto sul cyberbullismo

Per realizzare un cortometraggio sul cyberbullismo, incentrato su una vicenda realmente accaduta, sono attualmente aperte le selezioni. Le riprese verranno poi effettuate nel prossimo mese di marzo in Abruzzo (prevalentemente a Pescara), nel corso di una settimana.

In particolare, la richiesta è orientata nei confronti di un ragazzo e di una ragazza, entrambi di età compresa tra 18 e 20 anni e in possesso di notevoli capacità di carattere recitativo e di adattamento al set.

La ragazza deve inoltre essere di bella presenza e avere un fisico di tipo sportivo.

Gli interessati devono inviare i propri dati personali e di contatto, allegando due fotografie (in primo piano e a figura intera) e un video selftape di durata non superiore a 1 minuto, a questo indirizzo di posta elettronica: castinghurt@ gmail.com. I provini si svolgeranno poi su convocazione da parte della produzione.