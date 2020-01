Sono in corso le selezioni per la nuova edizione del programma televisivo di Mediaset dal titolo Colorado, le cui riprese verranno poi effettuate prossimamente a Milano. Sono inoltre tuttora aperte le selezioni per la realizzazione dello spettacolo Uomo tra gli uomini - Il Musical, che verrà messo in scena a Roma.

Lo spettacolo televisivo Colorado

Per la nuova edizione del noto spettacolo televisivo in onda sulle reti Mediaset dal titolo Colorado, sono aperte le selezioni finalizzate alla ricerca di ballerine di età compresa tra 18 e 25 anni, di bella presenza e di statura non inferiore a 172 cm.

Si richiede anche una forte dose di autoironia e di simpatia.

Tutte le selezionate dovranno poi essere disponibili per l'attività artistica su Milano a partire da merà del prossimo mese di febbraio e fino al mese di marzo. Le interessate devono inviare entro e non oltre il 31 gennaio i propri dati personali, riferimenti di contatto, fotografie (in primo piano e a figura intera) e curriculum artistico, al seguente indirizzo di posta elettronica: castingcolorado2020@ gmail.com.

Un musical

Per lo spettacolo dal titolo Uomo tra gli uomini - Il Musical, diretto da Giancarlo Fares, sono attualmente in corso le relative selezioni.

In particolare, per tale spettacolo Danzarmonia Academy e Compagnia Direzione Spettacolo cercano cantanti/attori e ballerini/acrobati. I provini si svolgeranno a Roma presso Danzarmonia Academy (Via Silverio, 39) martedì 28 gennaio per i cantanti/attori e mercoledì 29 gennaio per i ballerini/acrobati, in entrambi i giorni a partire dalle ore 9 e sino alle ore 15.

Le selezioni prevedono la presentazione di un breve monologo (di durata non superiore a 2 minuti) di genere brillante oppure drammatico, unitamente a una canzone uptempo o ballad (possibilmente tratta da un musical, e comunque su base pendrive USB, anche questa di tempo non superiore a 2 minuti) per coloro che intendono proporsi come attori e cantanti, e di una coreografia per i ballerini/acrobati a cui gli acrobati aerei dovranno aggiungere anche una breve performance su 'tessuto'.

Tutti i selezionati dovranno poi essere disponibili per prove mattutine infrasettimanali a partire dalla metà del mese di febbraio e fino ad aprile. Nel mese di maggio lo spettacolo verrà messo in scena e sono previste rappresentazioni matinèe, pomeridiane nonchè in orario serale.

Gli interessati devono far riferimento al sito web di Danzarmonia Academy, dove potranno reperire informazioni e dettagli utili (compreso il bando da scaricare e il modulo di iscrizione) ai fini della presentazione della propria candidatura.