Interessanti opportunità lavorative arrivano anche dalla Juventus. La nota azienda calcistica, infatti, seleziona personale da inserire negli store di Torino. Si tratta di un'interessante offerta lavorativa per tutti coloro che intendono trasformare la loro passione del calcio in un vero e proprio lavoro.

Juventus ricerca addetti alle vendite

In particolare, l'azienda seleziona addetti alle vendite appartenenti alle categoria protette (Legge 68/99) che si occuperanno dell'assistenza al cliente, della sistemazione della merce negli appositi spazi espositivi e della gestione della cassa.

Tuttavia, per poter partecipare alle selezioni è necessario un diploma di maturità o laurea triennale, iscrizione alla lista delle categorie protette, buon uso del Pc e del pacchetto Office e una buona conoscenza della lingua inglese. Inoltre, sono richiesti capacità al problem solving e propensione al lavoro in gruppo, oltre ad una pregressa esperienza in ambito retail.

Tra le figure richieste anche buyer con laurea in Economia

Tra le figure ricercate dalla Juventus S.p.A, anche diversi impiegati che si occuperanno della gestione del processo di approvvigionamento della merce e della gestione dell'E-commerce.

Le risorse, inoltre dovranno garantire il supporto ai colleghi della funzione Purchasing su altre categorie merceologiche gestite. Tra le mansioni, anche il reperimento dei fornitori nel mercato, il monitoraggio KPI della fornitura, gestione dei resi ed inserimento ordini sul sistema Navision. Per tale posizione, infatti, è richiesta una pregressa esperienza di almeno 2/3 anni nel medesimo ruolo, una laurea triennale in Economia, la conoscenza di Navision, padronanza della lingua inglese e ottima conoscenza del pacchetto Office. La risorsa sarà inserita nella sede di Torino. Per partecipare alle selezioni, gli interessati potranno registrarsi sul portale Juventus ed inviare la propria candidatura.

Come ormai tanti sanno, Juventus S.p.A. è un club calcistico fondato nel lontano 1897, ha sede a Torino ed è controllata dalla famiglia Agnelli attraverso la Exor.

Tuttavia, è considerato uno dei club calcistici più titolato nella storia e può vantare numerosi trofei nazionali ed internazionali tra cui: due Champions League, 13 Coppe Italia, 8 Supercoppe Italiane, 35 Scudetti e 3 Coppe Uefa. Oltre ad essere tra le più importanti società calcistiche italiane, l'azienda è leader nel merchandising, con la commercializzazione di kit da gara, della linea allenamento e della linea di abbigliamento per uomo, donna e bambino, oltre a vari accessori e prodotti per la casa. Tuttavia, è presente in Italia anche con i suoi store distribuiti sul territorio torinese ed è alla ricerca di personale da inserire nel settore del merchandising.