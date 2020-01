Nuove assunzioni in Ferrovie dello Stato. Proseguendo nel suo piano di sviluppo, continuano parallelamente le offerte di lavoro da parte della principale azienda di trasporto ferroviario italiana. Tra le ultime ricerche pubblicate nella sezione "Lavora con Noi" del sito aziendale, ve ne sono un paio rivolte a candidati diplomati per i quali sono disponibili posti di lavoro come capi stazione e tecnici della logistica. Le domande potranno essere presentate entro il prossimo 12 gennaio 2020.

Ferrovie dello Stato 'Lavora con Noi', assunzioni di capi stazione e tecnici della logistica: requisiti

Le prossime assunzioni in Ferrovie dello Stato riguardano, come detto, le posizioni di capi stazione e tecnici della logistica alle quali potranno aspirare i candidati in possesso dei seguenti requisiti:

La posizione prevede lo svolgimento di una attività di regolazione della circolazione ferroviaria e di sorveglianza e coordinamento tecnico, pratico e gestionale in relazione all'andamento dei treni e all'applicazione delle norme che regolamentano l'esercizio. Per candidarsi è richiesta un'età compresa tra 18 e 29 anni, il possesso del di liceo e della patente B. I candidati prescelti saranno inseriti in un percorso formativo professionalizzante per Capi Stazione in RFI S.p.A, società del Gruppo FS responsabile della gestione complessiva della rete ferroviaria nazionale. Le sedi di lavoro disponibili sono presso le Aree Circolazione di Torino, Milano, Genova, Venezia-Trieste, Verona e Bari-Ancona, per questo motivo sarà data preferenza alle candidature provenienti da queste province. Tecnici della logistica. La posizione prevede lo svolgimento di attività di check-in e check-out, di spunta treno in partenza e in arrivo e di inserimento dati nel sistema gestionale SAP. Si richiede il possesso del diploma di scuola media superiore e la conoscenza del sistema SAP e dei principali applicativi Office. La sede di lavoro è presso la Direzione Operativa del Terminal di Marzaglia (MO) di Terminali Italia S.r.l., società del Gruppo FS costituita nel 2008 per ottimizzare la capacità di accesso agli impianti pubblici merci. Sarà data preferenza ai candidati residenti in Emilia-Romagna e che hanno acquisito esperienza in ambito ferroviario. Prevista l'assunzione con contratto a tempo determinato di 12 mesi.

Come fare domanda per le assunzioni in Ferrovie dello Stato

La domanda per partecipare alle selezioni per le assunzioni in Ferrovie dello Stato dovrà essere inoltrata compilando l’apposito "form" disponibile nella sezione "Campagne di ricerca" del sito aziendale del Gruppo FS, previa creazione di un account personale che permetterà l'inserimento del proprio curriculum vitae.

Per le due posizioni in questione, la scadenza per l’invio delle candidature è stata fissata al 12 gennaio 2020.