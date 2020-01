Ancora assunzioni in Lidl. La nota catena di distribuzione alimentare seleziona personale da inserire nelle sedi di Molfetta ed Anagni. Tuttavia, le attuali posizioni aperte comprendono i profili professionali di Capi-area e Operatori di Filiale, le selezioni sono rivolte a giovani diplomati e laureati in cerca di occupazione.

Assunzioni Lidl, processo di selezione

Lavorare in Lidl potrebbe rivelarsi un ottimo sbocco lavorativo per migliaia di giovani in cerca di un'occupazione. Avviare una carriera all'interno di una delle più grandi aziende, leader nel settore della Grande Distribuzione Organizzata, infatti, significa far parte di una squadra composta da oltre 16 mila collaboratori operanti in 650 punti vendita distribuiti sul territorio nazionale.

Tuttavia, il processo di selezione è molto articolato e prevede una prima fase di preselezione consistente in una intervista telefonica e in una video intervista in differita con la quale verranno poste delle domande inerenti alla posizione scelta. Successivamente, i candidati verranno sottoposti ad un test attitudinale. La fase di selezione, invece, comprendere un primo colloquio conoscitivo, a cui segue un secondo colloquio volto a conoscere le reali motivazioni del candidato. Nel caso in cui i colloqui abbiano esito positivo, si verificherà l'inserimento diretto in azienda.

Lidl avvia il piano di assunzioni, si ricercano Capi-Area

Lidl, inoltre, ha da tempo avviato un piano di assunzioni volta al reclutamento di diverse figure professionali da inserire in vari punti vendita distribuiti sul territorio nazionale. In particolare è alla ricerca di Capi-area che saranno inseriti nelle sedi di Anagni e Molfetta. Tuttavia, la risorsa dovrà occuparsi della gestione di 5-6 punti vendita, dovrà garantire la massimizzazione del fatturato, gestire un team di 80-100 persone e monitorare il KPI.

Per tale posizione, infatti, si richiede una laurea ad indirizzo economico, esperienza nel medesimo settore, spiccate doti di leadership e forte interesse in ambito Retail. La risorsa sarà inserita con contratto a tempo pieno e indeterminato.

Lidl ricerca Operatori di filiale

Tra le assunzioni previste, anche quelle riguardanti il profilo di Operatore di filiale da inserire nella sede di Chiampo. Tuttavia, dovrà collaborare con il team per la corretta gestione del punto vendita e si occuperà del rifornimento della merce nei bancali, della pulizia del punto vendita e della preparazione degli articoli in promozione.

Il candidato ideale dovrà possedere un diploma di maturità, attitudine al lavoro di squadra, affidabilità e flessibilità. In questo caso, le assunzioni verranno effettuate con contratto part-time. Gli interessati potranno inviare la propria candidatura attraverso il portale Lidl, nella sezione dedicata alle selezioni.